Henry Cavill cuelga la capa de Superman: “Son noticias muy tristes para todos”

15 de Diciembre de 2022

Henry Cavill sorprendió a los fanáticos de DC con la noticia, luego de que en octubre asegurara que volvería a ponerse en la piel de Superman.

Henry William Dalgliesh Cavill, actor británico, confirmó que no volverá a interpretar a Superman en el universo DC.

La noticia fue confirmada por el intérprete en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram con una carta en la que se dirigió a todos los fanáticos del superhéroe.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos”, comenzó señalando Henry Cavill en el mensaje.

Pese a que hace unas semanas aseguró que volvería a interpretar a Superman, el británico afirmó que “después de todo” no regresará como el “hombre de acero”.

“Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, antes de eso, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida“, aseveró.

A pesar de todo, Henry Cavill le deseó “la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas” a los involucrados y que “el cambio de guardia es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir”.

“Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… Podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… Superman sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo”, agregó el inglés.

Por último, Henry Cavill recalcó que “mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”.

Henry Cavill había anunciado su regreso como Superman en octubre

La noticia de que Henry Cavill no volvería a interpretar a Superman sorprendió a todos los fanáticos del universo DC.

Esto porque en octubre, el actor británico anunció su regreso como el superhéroe, tras aparecer en un cameo en la película Black Adam.

“Lo que vieron en Black Adam es solo un pequeño vistazo a lo que se viene“, aseguró Cavill en ese entonces.

Para ese entonces, la noticia era que además de esta participación, Henry Cavill protagonizaría una nueva película de Superman, la que finalmente no se concretará.

El actor visitó la capa del superhéroe en películas como Man of Steel, Batman vs Superman y League of Justice.