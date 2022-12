Flor de Rap recordó traumático episodio: su padre se quemó a lo bonzo cuando tenía 12 años

22 de Diciembre de 2022

Flor de Rap relató en Urbanos de TVN que este hecho ocurrió cuando tenía solo 12 años.

Ángela Lucero Areyte, más conocida por su nombre artístico Flor de Rap, protagonizó el más reciente episodio del docureality Urbanos de TVN.

En el espacio conducido por María Luisa Godoy, la artista urbana recordó uno de los episodios más traumáticos de su vida: la muerte de su padre, quien se quemó a lo bonzo frente a ella y sus hermanos cuando tenía solo 12 años.

Según el relato de Flor de Rap, su progenitor estaba separado de su madre “y ella no quería perdonarlo”.

Pero todo cambió un día que “mi papá quería irse a dormir a la casa. Estábamos acostados, eran como las 04:00 de la mañana o algo así y suena el teléfono. Mi hermano le dice no papá, deja de molestar, no te voy a ayudar a volver con mi mamá si sigues molestando, ándate a dormir… Y mi papá dice miren para afuera“.

Flor de Rap aseguró que una vez que abrieron la ventana, vieron una explosión. “Se quemó po’, se prendió bencina (…) Creo que tomó bencina y se echó en todo el cuerpo. Quedó con el 97, 98 por ciento de su cuerpo quemado“, aseguró.

“Con mi hermano chico los dos parados ahí mirando por la ventana. Era de película. Él gritaba. Yo lo vi así, negrito, quemado, en el piso. Todavía resistía y llamaba a mi mamá”, relató ante una impactada María Luisa Godoy.

Flor de Rap y el inicio en la música

Flor de Rap aseguró que este hecho que marcó su infancia fue lo que la motivó a escribir canciones, dando inicio así a su carrera musical.

“Cuando eso sucedió es que yo conocí esto… La música, el desahogo, el componer. Eso es lo que me ha llevado a lo que soy… Esa bendición me entregó”, aseguró la artista chilena.

Incluso, reveló que “mi primera canción, que fue como mi carta al cielo para mi padre… Y me di cuenta que tenía habilidad para hacer rimas y de ahí que no paré“.

“Lo amo porque él fue la persona que estaba conmigo cuando era chica. Él era el que me daba amor, el que me enseñaba los valores de la vida, las cosas, a leer. Era un padre presente, era el único (…) Es mi ángel, yo estoy segura que él me ayuda a lograr todas mis metas“, cerró Flor de Rap.