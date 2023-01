VIDEO – Con Baby Yoda y sus poderes: revisa el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian

17 de Enero de 2023

La nueva temporada de The Mandalorian llegará el 1 de marzo a Disney+.

The Mandalorian, serie original de acción real de Lucasfilm, se apronta para estrenar su tercera temporada y Disney ya lanzó el tráiler oficial durante la noche de este lunes.

Según se adelantó, en estos nuevos episodios los viajes del mandaloriano por la galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu, conocido como Baby Yoda. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia.

El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu, quien ya dejó ver sus nuevos poderes.

La tercera temporada de The Mandalorian continuará siendo protagonizada por el chileno Pedro Pascal, a quien esta semana vimos debutar en la serie The Last of Us de HBO.

Junto a él también están figuras como Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow y Giancarlo Esposito.

Los directores de los ocho episodios de la tercera temporada son Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey y Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau es el showrunner de The Mandalorian, además de oficiar como guionista principal y productor ejecutivo junto con Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy y Colin Wilson. Karen Gilchrist y Carrie Beck son co-productoras ejecutivas.

El tráiler confirmó, además, que el nuevo ciclo llegará exclusivamente a la plataforma Disney+ a partir del 1 de marzo.

No solo The Mandalorian: la otra serie de Pedro Pascal

En las próximas semanas veremos por partida doble a Pedro Pascal. No solo por su rol en The Mandalorian, sino que esta semana debutó en HBO su esperada producción The Last of Us, adaptación del videojuego homónimo.

En dicha historia, donde comparte roles con Bella Ramsey, el chileno interpreta a Joel, un hombre que sobrevive en medio de un apocalíptico escenario donde un mortal virus arrasó con la humanidad, incluyendo a su hija.