Papá de Pedro Pascal y publicación que destaca su ‘ascendencia española’: “Es chileno de tomo y lomo”

28 de Enero de 2023

El nombre de Pedro Pascal volvió a estar en la palestra, tras el éxito mundial alcanzado por la serie The Last of Us, adaptación de HBO Max para el icónico videojuego del mismo nombre y que es protagonizada por el actor nacional.

Y es que luego que la cadena de streaming anunciara una segunda temporada de la producción a la luz de las buenas críticas recibidas por el público y la prensa especializada, una publicación del medio español Hola también quiso sumarse a su cobertura.

Sin embargo, la revista presentó a Pedro Pascal como “el actor con raíces españolas que triunfa con The Last of Us”, apuntando al origen ibérico de sus abuelos.

Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con 'The Last of Us' https://t.co/de5v39XdwB — Revista ¡HOLA! (@hola) January 24, 2023

Esto generó amplio revuelo en redes sociales, donde usuarios chilenos cuestionaran que no se hiciera mayor referencia a la nacionalidad de Pascal y solo se centraran en sus abuelos.

Frente a esta polémica, salió el propio padre del actor, José Balmaceda, a dejar en claro que su hijo “es chileno de tomo y lomo”, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Sobre el origen español de sus abuelos, Balmaceda explicó que “la abuela de Pedro nació en Mallorca. Los otros hermanos de ella nacieron en Chile, pero sus papás en ese tiempo se pegaron un viaje y tuvieron a la Juanita en Mallorca”.

En esta línea, apuntó que si bien hay una conexión con España, dejó en claro que su hijo siempre “está preocupado de Chile. Es increíble como él se mantiene informado de lo que pasa en el país”.

“En ese sentido, sus opiniones políticas, sean correctas o no, son informadas (…) se le cae el vocabulario chileno. Sus dichos son chilenos, es un orgulloso chileno. A pesar de pasar gran parte de su vida en Estados Unidos, es completamente chileno”, sentenció.