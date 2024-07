FOTOS – Las primeras imágenes de Pedro Pascal en Gladiador 2

1 de Julio de 2024

El intérprete chileno, además, entregó un primer adelanto de lo que será su papel en la película.

Luego de meses de expectación, finalmente se revelaron las primeras imágenes de Gladiador 2, la secuela del clásico que protagonizó Russel Crowe y que tendrá como protagonistas a los actores Paul Mescal y Pedro Pascal.

El avance que fue publicado este 1 de julio, muestra épicas escenas que se podrán ver en la cinta dirigida por Ridley Scott. De esta manera, se adelanta el look del intérprete chileno y el rol que tendrá en el filme.

Las primeras imágenes de Pedro Pascal en Gladiador 2

Vanity Fair y Paramount sorprendieron revelando una serie de fotografías exclusivas de Gladiador 2 y una breve entrevista con Pedro Pascal.

Sobre su personaje, la revista detalló que “Pascal asume el papel de Marcus Acacius, un general romano que se dijo haber entrenado con Máximus de Russel Crowe de la película del 2000”.

En esa misma línea, el intérprete nacional explicó que su papel en “esta película tiene una identidad marcada por su legado. No tendría sentido que no lo tuviera”.

Allí, Pascal destaca que Máximus “aprendió de los mejores, así que, por supuesto, ese código de honor está arraigado en su formación y en su existencia. Pero al fin y al cabo, es una persona diferente. Y no puede cambiar la persona que es”.

Por último, el protagonista de The Last of Us afirmó que su personaje es alguien que se deja llevar por las circunstancias. “Creo que suceden muchas cosas antes de que puedas parar y cuestionarte lo que has hecho. Y después, por supuesto, ya no hay quien lo cambie. Es un general muy, muy bueno, algo que puede significar que sea un asesino fantástico”, explicó.

VANITY FAIR.

Gladiador 2 se estrenará el próximo 15 de noviembre en Reino Unido, y promete explorar nuevos conflictos y desafíos para sus personajes principales, manteniendo la intensidad y el drama que hizo a la original una obra maestra del cine.