FOTOS – El adelanto que hizo Pedro Pascal sobre la segunda temporada de The Last of Us

15 de Mayo de 2024

La nueva entrega de la serie protagonizada por el intérprete chileno y Bella Ramsey estará disponible en Max.

¡Atención fanáticos! El actor Pedro Pascal reveló a través de sus redes sociales las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us.

Se trata del primer vistazo de la nueva entrega de la serie que está basada en el conocido videojuego, que tiene como protagonistas a Joel y Ellie (Bella Ramsey).

Por otro lado, la plataforma de streaming Max entregó detalles sobre el elenco que participará en la producción, y entregó algunas pistas sobre su fecha de estreno.

El adelanto de Pedro Pascal sobre la segunda temporada de The Last of Us

Este miércoles, Pedro Pascal compartió en su perfil de Instagram dos reveladoras fotografías. En una de ellas se ve a Joel observando a alguien más, mientras que en la otra se muestra a Ellie sosteniendo un arma.

“Lo juro. The Last of Us temporada 2 en HBO 2025”, escribió el actor chileno.

Este enigmático mensaje inmediatamente desató una ola de comentarios de seguidores, que comenzaron a especular sobre su futuro en la serie.

Por su parte, Bella Ramsey en un post en sus redes escribió: “Te seguiré donde quiera que vayas”.

Lo que se sabe de la nueva temporada

Desde Max informaron que el elenco que regresa a la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María.

Mientras que los rostros nuevos que se sumarán serán Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Junto con esto, se reveló que Catherine O’Hara será una de las estrellas invitadas a la producción.

Además, es importante recordar que la primera temporada de The Last of Us ya está disponible en Max y la segunda temporada llegará en 2025 a la plataforma.