Director nacional de Miss Universo Chile es demandado por delito de amenazas, estafa y fraude

13 de Marzo de 2023

El abogado querellante señala que durante la misma final del certamen Miss Universo Chile 2022, el demandado insulta y amenaza a ex candidatas con destruir su honra y prestigio en todas partes.

La organización de Miss Universo Chile está en cuestionamiento luego de que se diera a conocer una querella en contra de Eugenio Manzur Galeb, director nacional del certamen de belleza en Chile.

Según el abogado querellante, Karl Pirtzl, a comienzos del mes de julio de 2022 se presentó dicha querella contra Manzur, en su calidad de autor directo del delito de amenazas de conformidad al artículo 296 del Código Penal.

Lo anterior, se dio en el contexto del desarrollo del concurso de belleza Miss Universo Chile para Miss Universo, el que se llevó a cabo en la localidad de Santa Cruz, región de O’Higgins.

Por su parte, las víctimas detallan que los hechos de violencia se originaron durante el desarrollo de la organización de la final nacional de Miss Universo Chile 2022, instancia en donde se encontraban las candidatas junto al personal de logística y diversas personas relacionadas con el desarrollo del evento.

“Es inaceptable la violencia, y en este caso en particular, creemos que una persona, que además es Director de un certamen, quien trabaja y dirige a mujeres, violente de esta manera tan grave a nuestro género, creemos que el Sr Manzur no puede dirigir un certamen de belleza tan prestigioso como Miss Universe, concurso que precisamente vela por el empoderamiento femenino a nivel mundial. Estamos en una era en donde no podemos permitir este tipo de conductas, y en el mes de la mujer hacemos un llamado a todas quienes son víctimas de violencia a denunciar y luchar por nuestros derechos y exigir respeto”, indicó, T.L.C, una de las afectadas (iniciales para resguardar su identidad).

Tras lo ocurrido, Manzur se mostró agresivo con las víctimas, ya que las culpaba de no haber influido en el jurado para que ganase la candidata que él quería que saliera ganadora. Es así, como en un momento de la final nacional de Miss Universo Chile las comenzó a increpar con gritos, gestos y frases que daban cuenta de su “superioridad”, según relata el abogado querellante, y además de estos gritos, agrega amenazas y que derechamente vulnera y menoscabó a las víctimas en su calidad de mujeres, hecho que fue presenciado por más personas que se encontraban en el lugar.

