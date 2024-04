Qué es la anorexia purgativa, la enfermedad que padece Bárbara Lackington

26 de Abril de 2024

La ex participante de MasterChef, decidió bajarse del Miss Universo Chile porque sufre de anorexia purgativa.

La modelo y ex participante del programa de Canal 13, MasterChef 4, Bárbara Lackington Schacht, anunció que dio un paso al costado del concurso de belleza Miss Universo Chile 2024 porque fue diagnosticada con anorexia purgativa.

“Yo iba a representar a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo. Me di cuenta de que no puedo representarlos si no estoy bien yo misma”, explicó en conversación con LUN.

“No fue fácil tomar la decisión de salirme del Miss Chile, era un sueño para mí participar, pero creo que debía privilegiar otras cosas”, expresó.

Junto a ello, la también asesora de imagen señaló que “quise ser transparente. Tenía una gran motivación por representar en el Miss Chile a las personas con trastornos mentales y TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), que es algo que todavía para muchas personas es un tabú”.

¿Qué es la anorexia purgativa?

La anorexia purgativa es un trastorno de conducta alimentaria caracterizado por la restricción extrema de la ingesta de comida y purgas corporales a través de vómitos, laxantes o diuréticos, presentando consecuencias físicas y psicológicas a quien la padece.

Según explica la plataforma Psyfeel, en la anorexia purgativa, además de la restricción de la comida, se producen atracones compulsivos de alimentos o bulimia, generando sentimientos de culpa que se intentan contrarrestar con el vómito, consumiendo laxantes o realizando ejercicios excesivos, en un intento por mantener el control sobre el peso.

Características de la anorexia purgativa

Quienes padecen este trastorno alimenticio, suelen presentar diversos comportamientos, como

Mantener una ingesta de alimentos restrictiva e insuficiente para las necesidades energéticas y nutricionales corporales.

Presentar conductas de purga después de ingerir algunos alimentos, a pesar de que la ingesta no haya sido desproporcionada o excesiva. Las conductas de purga suelen ser: inducirse el vómito, ingerir laxantes, diuréticos u otras substancias con la finalidad de tratar de ayudar a no subir de peso y/o bajar de peso.

Más comúnmente se presenta una baja de peso como resultado de la baja ingesta y de las conductas de purga.

Manifestar temor a subir de peso.

Distorsión o insatisfacción en la auto imagen corporal.

En ese sentido, tiene consecuencias a nivel físico y psicológico, como lo es la desnutrición, la deshidratación, el debilitamiento del sistema inmunológico, la irregularidad menstrual, la debilidad muscular, depresión, la ansiedad y baja autoestima.