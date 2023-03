Paulina Magnere denuncia comentarios lesbofóbicos de cajera de supermercado

30 de Marzo de 2023

Si bien Paulina Magnere realizó la compra y se fue sin responder a los dichos de la cajera, tras conversar con su hijo, decidió volver al supermercado para dar cuenta de lo sucedido.

La comunicadora Paulina Magnere se valió de las redes sociales para denunciar los comentarios lesbofóbicos que recibió de una cajera, cuando realizaba las compras en un supermercado.

“Cuando fui a la caja me puse a conversar con la cajera, muy simpática, una extranjera, cosa que a mí no me preocupa en lo más mínimo por el contrario, y empezamos a conversar a cerca de los hijos, y yo le había comprado unas cosas a mis hijos, y que sé yo, y de repente me dice, oiga yo no puedo creer estas mujeres lesbianas me dice y me empieza a hablar con un discurso lesbofóbico brutal”, relató.

La también integrante de QEP aseguró que “no somos amigas, no habíamos entablado ninguna conversación , yo no le había dado la pasada para nada, me dijo cosas como qué horror esto de las mujeres lesbianas, que se había juntado con una parecida a un hombre, que ella temía una hija de 13 años que ella rogaba a Dios todos los días para que a su hija que no le pasara esto de ser lesbiana y lo decía como en silencio, como si la palabra fuera tremenda, en fin, yo me quedé callada, miraba para los lados y me quedé callada, apelé a la educación”.

“Quise hablar con la ‘jefa mujer’ del local. Se demoraron un poco en encontrarla, pero apareció. Una señora muy amable. Yo le expliqué: Soy lesbiana, y lo que te quiero pedir es que no vuelva a ocurrir lo que me pasó a mí en la caja’. ¿Por qué no les explican a las cajeras que, si son lesbofóbicas, silencio, nada más que silencio?”, le espetó.