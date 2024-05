Sofía Camará aclara su relación con Botota previo a su ingreso a ¿Ganar o Servir?: “extremos opuestos”

9 de Mayo de 2024

La reconocida drag queen participó en Bailando por un Sueño y The Switch, programa donde conoció al transformista chileno.

Compartir

Canal 13 anunció que Sofía Camará está preparando sus maletas para ingresar a ¿Ganar o Servir?, y antes de unirse al encierro se refirió a algunos aspectos de su vida y reveló cómo es su relación con Botota.

Se trata de Pablo Carayani, un transformista argentino de 33 años, más conocido como Sabélo, participó en algunos programas chilenos como The Switch y Bailando por un Sueño. Sin embargo, en conversación con el canal, reveló que esta es su primera vez en el formato reality.

Sofía Camará aclara su relación con Botota tras ser confirmada en ¿Ganar o Servir?

Curiosamente Sofía no será el único transformista en ¿Ganar o Servir?, pues tendrá que convivir con Botota, quien fue uno de sus grandes rivales en la primera temporada de The Switch.

“Generalmente con ella funcionamos como protagonista y antagonista, ya que estamos en los extremos opuestos del género teatral del transformismo, tenemos propuestas absolutamente distintas”, reveló Camará.

Junto con esto, aclaró: “Ella quizás un poco más humorística y guachaca, y yo quizás un poco más queen o más moda”.

En cuanto a la relación que tienen, Sabélo contó que “todos los años nos vemos, a veces compartimos trabajos, producciones, nos cruzamos en eventos, en casas de amigos”.

Sin embargo, sobre este punto detalló que “una cosa es trabajar y otra cosa es compartir socialmente. Siempre hubo cordialidad, pero hay que ver cómo estamos hoy, porque mi compañero es muy particular”.

Para finalizar, Sofía Camará se refirió a su ingreso al encierro de época y su visión de las competencias: “Acepté porque me pareció una experiencia diferente, de encierro absoluto y aislamiento total, que me va a obligar a tener que superarme en todas las expectativas posibles. Lo encontré sumamente desafiante, y como a mí me gustan los desafíos, dije que sí, y aquí estoy”.