Maura Rivera y el traslado de sus mascotas a Miami: “No me cuestionen más”

20 de Abril de 2023

La esposa de Mark González usó su cuenta de Instagram para aclarar el tema tras su partida a Estados Unidos.

Las historias de su cuenta de Instagram utilizó Maura Rivera para salir al paso de quienes la cuestionaron por, supuestamente, haber viajado a Miami con sólo una de sus mascotas, dejando en Chile a otro perrito y sus gatos.

La esposa de Mark González perdió la paciencia ante las críticas sin fundamento y pidió que “no cuestionen más, por favor”.

La ex bailarina reveló el pasado fin de semana que debido a la inseguridad que siente en el país, se irá a vivir con su familia a Miami.

Y más allá de las razones que motivaron la decisión de mudarse a Estados Unidos, el traslado ha conllevado temas prácticos, uno de los cuales tiene que ver con llevarse con ellos a las mascotas de la familia, dos perros y unos gatos.

Según reveló Maura Rivera en sus redes sociales, el primero de sus mascotas en viajar fue Black. Pero esta información fue mal interpretada y de inmediato la ex “cocotera” fue cuestionada por dejar en Chile a sus otras mascotas.

La molestia de Maura Rivera por sus mascotas

Por eso, la empresaria empleó las redes sociales para evidenciar la molestia que le provoca este tipo de comentarios.

“Increíble que lo que más han preguntado es por mi ‘otro perro’ y mis gatos. Que porqué solo traje a Blak a ellos no“, posteó la ex chica Rojo en su cuenta.

“Me aburrí de explicar. En serio, ya me da lata, pero acá les paso un video para que ojalá no me sigan preguntando lo mismo. ¿Cómo sería posible traerse solo a uno y a los otros dejarlos?“, preguntó a sus seguidores.

A través del mismo posteo, Maura Rivera también informó que al momento de subir el video, su otro perrito y los gatos ya estaban listos para emprender el viaje a Miami.

“Ya están en el aeropuerto listos para viajar. Manden buena energía para que tengan un buen vuelo. Y no me cuestionen más por favor“, concluyó.