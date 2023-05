Ed Sheeran asegura que dejará la música si lo declaran culpable de plagio

2 de Mayo de 2023

Los demandantes le exigen a Ed Sheeran una compensación que alcanza los 100 millones de dólares.

El cantautor británico Ed Sheeran aseguró que dejará la música para siempre si es declarado culpable de plagio, tras ser acusado de copiar acordes de un tema de Marvin Gaye de 1973.

De acuerdo a la acusación, dichos acordes corresponden a la canción de Gaye titulada Let’s Get it On y fueron copiadas por el artista de 32 años en su tema Thinking Out Loud.

“Si sucede, termino, me detengo“, sostuvo Sheeran respecto de la posibilidad de perder en el juicio por plagio que se está está llevando a cabo en Estados Unidos.

Según le manifestó a su abogada, “me parece insultante dedicar mi vida entera a ser intérprete y compositor, y que alguien lo disminuya“.

100 millones de dólares si es culpable de plagio

Esta es la segunda vez que Ed Sheeran debe ir a la corte luego de recibir acusaciones de plagio en su música.

Al igual que en la ocasión previa, el cantante de Shape of You descartó de plano habar copiado parte del tema que fue un éxito en 1973 de Gaye, al prestar declaraciones ante el tribunal federal de Manhattan.

El autor de Little Things está siendo demandado por los herederos de Ed Townsend, coautor del tema, por lo que denominan como “sorprendentes similitudes” entre las canciones Thinking Out Loud y Let’s Get it On.

El documental sobre Ed Sheeran

El multimillonario juicio contra Ed Sheeran se lleva a cabo poco antes del estreno en la plataforma Disney+ de la nueva serie sobre el intérprete y compositor británico, que se titula Ed Sheeran: The Sum of It All (Ed Sheeran: la suma de todo).

De acuerdo a un adelanto de lo que se verá, Sheeran se referirá al cáncer que enfrentó su mujer, Cherry Seaborn, cuando estaba embarazada de su segundo hijo, de nombre Jupiter.