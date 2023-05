“Estoy volviendo con mi esposa”: Iván Cabrera aclara su situación sentimental tras ola de rumores

11 de Mayo de 2023

El bailarín también se dio el tiempo de criticar a algunos medios de comunicación por publicar rumores y especulaciones

Iván Cabrera, bailarín, fue blanco de rumores y especulaciones respecto de su situación sentimental en los últimos días, los que apuntaban a que habría regresado con su ex esposa, Tiffany Magrini.

La respuesta del bailarín confirmó esta situación y vino a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió una noticia que protagonizaba.

Iván Cabrera criticó la el post señalando que “es importante informar como corresponde, no es agradable leer tantos titulares hablando cosas que no son”, apuntando que esto “da pie para que muchos críticos se sientan con el derecho a opinar lo que les plazca”.

Luego de esta aclaración, el bailarín aseveró que “es importante, también, mencionar que no estoy volviendo con una polola, estoy volviendo con mi esposa, quien es la madre de mis hijos, con quien tuve una relación de 10 años, que no es menor”.

De esta manera, Iván Cabrera también se dio el tiempo para criticar algunos medios. “Basta de tanta irresponsabilidad en sus noticias, de las cuales nunca he dicho nada y me he mantenido siempre en silencio, más allá de dar información incorrecta con o sin respaldo”.