VIDEO – El testimonio de Iván Cabrera tras ser detenido: “No he cometido ningún delito”

6 de Febrero de 2023

Iván Cabrera fue detenido la mañana de este domingo por presunta violencia intrafamiliar.

Manuel Iván Cabrera Salinas, bailarín chileno, fue detenido la mañana de este domingo por el presunto delito de violencia intrafamiliar, información que fue corroborada durante la tarde por Carabineros.

“A raíz de la llamada de una víctima, Carabineros de Providencia concurrió la mañana de este domingo a un domicilio particular en la misma comuna”, comenzó señalando la institución.

Una vez que llegaron al lugar, detuvieron “a un hombre adulto por su presunta responsabilidad en las lesiones leves que registraba la víctima. Fue detenido y pasó a segundo control de detención”.

Posterior a esto, la periodista Cecilia Gutiérrez detalló que esto ocurrió a eso de las 07:15 horas e Iván Cabrera fue trasladado a una subcomisaría de Providencia, para luego pasar a las 16:00 horas al Octavo Juzgado de Garantía donde sería formalizado.

Cerca de la una de la madrugada, Iván Cabrera utilizó su cuenta de Instagram para compartir una extensa declaración respecto a su detención, la que ocurrió tras la denuncia de su pareja, Antonella Muñoz, la misma que lo funó en redes sociales por presuntos maltratos.

En el registro explicó que luego de que ella desmintiera todas las acusaciones que lanzó contra el bailarín, volvieron a reencontrarse. “Esta Antonella apareció nuevamente. La Antonella de la que yo me había enamorado. Entonces dije: por qué no permitirnos comenzar de nuevo“, explicó.

La detención de Iván Cabrera

Sobre lo ocurrido la mañana del domingo, Iván Cabrera relató que “todo lo sucedido en esta madrugada es algo complejo para mí, porque también hay gente detrás de mí que sufre“.

“Es difícil que tu gente, tus amigos, tengas la impotencia de decir chuta, lo que se está hablando de Iván no es cierto“, agregó.

El bailarín aseguró que “me dediqué a apoyarla hasta el día de hoy. Estoy tranquilo, sé perfectamente lo que he hecho. Y dejar en claro que siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía y no tengo antecedentes”.

“Afortunadamente, hoy fue un día largo, salí libre después de todo el procedimiento que se hizo. No tenía antecedentes ni nada que a final de cuentas generara algo más grave“, recalcó.

Iván Cabrera insistió en que “no puedo andar escondiéndome si no he cometido ningún delito. Yo, mi familia y mis amigos, saben quién soy, así que estoy tranquilo”, dejando en claro también que no volverá a referirse al tema para dejar todo en manos de la justicia.

“Han sido horas largas para mí, estoy agotado mental y emocionalmente, me hubiese encantado que esto no terminara así, pero, desafortunadamente, esto te demuestra que no estábamos para estar juntos”, finalizó.