“Por qué no me dejaste morir”: Mauricio Flores reveló qué dijo su hija tras despertar del coma

12 de Mayo de 2023

Mauricio Flores abordará en Podemos Hablar todo lo relacionado con el delicado estado de salud que atravesó su hija tras sufrir un ACV.

Durante este viernes se llevará a cabo una nueva edición de Podemos Hablar, donde uno de los invitados es Mauricio Flores, quien relata el duro proceso que ha vivido junto a su hija, Danika, luego del accidente cerebrovascular que sufrió el 27 de marzo.

De esta manera, el interprete del personaje “Melame” fue uno de los primero en ingresar al set y conversar con Jean Philippe Cretton en el “Check In”, donde recordó el duro momento en el que se enteró del diagnóstico de su hija Danika.

“Me llama mi hijo Danko y me dice papá vente a la clínica porque a la Danika le dio un ACV. El trayecto de mi casa a la clínica se me hizo eterno, cuando yo llegue ya la habían ingresado. Cuando salió el medico a conversar con nosotros nos dijo que mi hija tenia 15% de posibilidades de vivir”, señaló.

Danika despertó

Finalmente, luego de este trágico momento, Mauricio Flores relató la manera en que se enteró que su hija había despertado, cuando se encontraba almorzando con su hijo Diego en el centro.

“Habíamos ido a ver a la Danika en la mañana y Benjamín (pololo de la hija) llama a mi hijo para decirle no quise decirle a tu papá, trata de decirle con el mejor tino posible que la Danika despertó y está preguntando por él“, agregó Flores.

Sin embargo, “despertó revelándose contra la situación, diciéndole a su mamá porque no me dejaste morir, yo no quiero vivir así. Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto”, agregó el humorista.

En la conversación que se generó en el Bar de Podemos Hablar, Mauricio Flores también destacó el papel que jugó Benjamín, pareja de su hija.

“Mi yerno jugó un papel fundamental, porque cuando mi hija estaba en coma él le dijo tu sales de aquí y nosotros nos vamos a casar así que ahora que ella estaba escuchando a Benjamín que le propuso matrimonio, y ella obviamente le dijo que sí”, comentó.

“Tengo que dar las gracias infinitas al pololo de mi hija, Danika está estudiando para ser matrona, y con los años estudiando ha adquirido conocimientos, ella ese día le dijo ‘Benjamín llévame a la clínica porque me va a dar un ACV‘”, afirmó el humorista.

Además, el comediante recordó que cuando su hija “empezó con convulsiones en la casa, en el auto y luego en la clínica. Benjamín se demoro 7 minutos en un trayecto de 25 hasta la Clínica Alemana de Chicureo, cuando la estabilizaron la mandaron para la de Vitacura. Si no hubiera sido por la pronta reacción de Benjamín la historia hubiera sido diferente”, concluyó.