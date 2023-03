“Agradezco las muestras de cariño”: Mauricio Flores narra el dramático estado de salud de su hija

29 de Marzo de 2023

Mauricio Flores se valió de las redes sociales para dar a conocer el dramático momento que vive su familia, luego que su hija sufriera este lunes accidente cerebrovascular, que la mantiene internada en riesgo vital.

El comediante reveló que “hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija Danika, quien el pasado lunes en la mañana sufrió un accidente cerebrovascular”.

Mauricio Flores detalló que la joven está “en estado de riesgo, del cual esperamos salga pronto”, detallando que en estos momentos está entubada y sedada.

Asimismo, aclaró que la joven “está entubada y sedada”.

“Agradezco las muestras de cariño y cadenas de oración para ella… Cuando buenas personas envían buenas vibras y buenos deseos, se provoca una reacción positiva, eso es la Ley de la Atracción”, cerró el comediante.

No hay sido meses tranquilos para Mauricio Flores, ya que en noviembre pasado confesó que su esposa padece de cáncer de mamas.

Fue en el programa Socios de la Parrilla donde indicó que ella “es el pilar nuestro. Cuando pasó esto, se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más”.

“Estoy orgulloso de ser del 20% de hombres que no abandona a su mujer debido al cáncer. Yo a mi señora no la voy a dejar nunca, porque no quiero que se me vaya”, puntualizó.