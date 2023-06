Mauricio Flores y su padre biológico: “Salió a comprar cigarros y no volvió nunca más”

2 de Junio de 2023

Sin embargo, el humorista dejó en claro que no incubó odio o amor por su progenitor, lo que quedó retratado al señalar que no sintió nada al saber de su muerte.

Mauricio Flores será el nuevo invitado de De Tú a Tú de Canal 13, donde revelará detalles desconocidos de su infancia a Martín Cárcamo.

El comediante confesó que fue abandonado por su padre biológico cuando nació. “Vivíamos con mi madre, mi tía y unos primos. Yo nací y salió a comprar cigarros, no volvió nunca más (su padre). Es que yo no conocí a mi papá. Yo antes decía que era hijo de madre soltera, y ahora me doy cuenta que no po’, soy hijo de un padre ausente”, relató.

Flores apuntó que “me empecé a hacer preguntas después cuando tenía 5 años… ¿Por qué yo no tengo papá como los demás? ¿Por qué mis primos tienen papás y yo no?”.

“Te voy a ser bien sincero. Espero que no suene cruel, pero no. Es que si yo no lo conocía. No es que yo le ando deseando mal a alguien, que se muera o sea indiferente, pero esa es la palabra, ‘indiferencia’. Yo no lo tenía odio, porque nunca estuvo conmigo, ni menos amor, porque nunca lo conocí”, argumentó.

Junto con ello, Mauricio Flores sostuvo que “Dios me dio un don, el cual yo se lo pedí que me lo quitara. Yo estaba con personas, les tomaba la mano y sabía lo que estaban pensando y lo que necesitaban, y veía cosas que iban a pasar. Y eso me angustiaba, me mostró muchas veces cosas malas que le iban a pasar a la gente. Me angustiaba, porque cuando veía cosas malas, decía ‘¿cómo se lo digo?, si le va a pasar igual’”.