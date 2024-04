Las ácidas declaraciones de Daniela Aránguiz contra Valdivia y Orsini que marcarán el capítulo de Podemos Hablar

26 de Abril de 2024

La ex chica reality desclasificará los detalles del quiebre con su ex marido y revelará detalles de la demanda que está por enfrentar.

Un nuevo capítulo de Podemos Hablar se verá este viernes, en donde Daniela Aránguiz contará toda su verdad sobre los conflictos judiciales que tiene actualmente con Jorge Valdivia y Marte Orsini.

Junto con esto, la ex participante de Tierra Brava aprovechará de referirse a su ex pareja Luis Mateucci, con quien recientemente término su relación.

‌Pese a que la entrevista aún no se transmite en Chilevisión, EL DÍNAMO accedió a algunas de las confesiones que realizará la ex Mekano en su conversación con Julio César Rodríguez.

Las confesiones de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar

Durante el programa, el animador le preguntará a Daniela Aránguiz sobre los correos en que ella increpa e insulta a su ex esposo, Jorge Valdivia, y a la diputada y actual pareja del futbolista, Maite Orsini.

“Todavía no puedo creer la poca hombría de una persona en mostrarle los correos de su ex esposa y madre de sus hijos a su polola nueva”, manifestará la panelista de Sígueme.

En esa misma línea, Aránguiz afirmó que no tiene problema en enfrentar a la justicia por los mensajes que envió, esto ya que habría un trasfondo que la llevó a reaccionar de esa manera.

“Yo me quiero defender altiro contra este email, yo creo que toda mujer herida, cuando tenemos que defender lo que más nos importa, nos salimos de madre (…) yo esperaba que él defendiera a la única mujer que tiene que defender, no soy yo, es su hija y cuando a mí me tocan esa parte, mi maternidad, tocan mi fibra. Yo creo que cualquier mamá que vea a sus hijos expuestos o humillados, diría esto y mucho más”, sostendrá.

Tras esto, la ex Mekano aclaró que “hay cosas que no digo y no voy a contar por códigos a mi familia, sobre todo a mis hijos, son cosas delicadas, no es por no exponerla a ella, eso quiero dejarlo clarísimo”.

En ese punto, Julio César Rodríguez le consultará por cómo se encuentra actualmente para enfrentar este importante proceso judicial.

“Yo de Jorge ahora me espero lo que sea. Aquí no hay ninguna calumnia, yo tengo todo para demostrar que cada palabra de todos los mails es verdad, yo tengo a mis abogados y voy a ir hasta el fin con esto… yo no voy a pedir disculpas por algo que no tengo la culpa”, expresará Aránguiz.

Aránguiz desclasifica infidelidad de Valdivia

Finalmente, Daniela Aránguiz se referirá a cómo habría descubierto una infidelidad del ex futbolista que gatilló el término de su relación.

“Yo me separé de Jorge porque mi mejor amiga entró en un motel y vio su auto”, adelanta el clip de Podemos Hablar en sus redes sociales.

Tras esto, la mujer será enfática al decir: “En mi vida volvería a vivir el tormento que viví con Jorge Valdivia, lo mejor que pude hacer para mí es salir de esa relación, nunca más tendría una relación con él, ni siquiera de amigo, porque me destruyó el ego, me destruyó mi dignidad como mujer y me expuso públicamente”.

La verdad sobre el quiebre con Luis Mateucci

“¿Es verdad que te pateó por teléfono?”, preguntaron a Daniela Aránguiz, tras los rumores que surgieron los últimos días sobre el término de su relación con Luis Mateucci.

“No, nosotros habíamos llegado a un acuerdo, desde antes”, confesará la ex chica reality.

En esa misma línea, Daniela Aránguiz afirmará: “Yo de este hombre no tengo nada que hablar, nada que hablar malo, por él, Luis para mí fue un pilar fundamental a no retroceder, poder sentirme querida, a que mi ego volviera (…) Me devolvió mi autoestima, supe lo que era tener una relación íntima satisfactoria”.

El episodio especial de Podemos Hablar se emitirá la noche de este viernes 26 de abril, a partir de las 22:30 horas por Chilevisión.