“Te vas, están llamando de La Moneda”: Daniel Stingo apunta al Gobierno de Piñera por despido de TVN

15 de Mayo de 2023

Daniel Stingo recordó su paso por Buenos Días a Todos de TVN, apuntando a su salida de la señal pública por presiones políticas del Gobierno de Sebastián Piñera.

El abogado indicó que “en TVN era mucho más opinante, mucho más político. Vino el estallido social, entonces ahí me puse mucho más opinante, todos, eso al final redundó en que me echaron. Bajó el director y me dijo ‘quedas suspendido, te vas, están llamando de La Moneda, los senadores’”.

En esta línea, Daniel Stingo expresó a TiempoX que “tuve cruces con el ministro del Trabajo que osó a decir que los trabajadores y los empleadores estaban al mismo nivel, cuando todo el mundo sabe que el trabajador está abajo y el empleador arriba. Me crucé con varios y al final con Marcela Sabat, que le dije ‘sabes qué, para la cuestión, ustedes siempre han defendido a los más ricos’ como después se dio. Con eso ya me dijeron que me iba, bueno, era el canal del Gobierno de Piñera”.

“Se fueron sumando las situaciones y me iban diciendo ‘cuidado, baja el tono, no hables de eso’, hay instrucciones todos los días, por algo usamos todos sono, no es para que solamente te digan que hables de la mantequilla, es para ir dirigiendo la conversación”, sentenció.