El sueño de ser madre de María Jimena Pereyra: “Llevamos 12 intentos, pero no funciona”

19 de Mayo de 2023

María Jimena Pereyra y su pareja, que llevan 7 años juntas, mantienen la esperanza de traer un niño al mundo.

María Jimena Pereyra es una de las invitadas a Podemos Hablar de CHV, donde relató su lucha, junto a su esposa, por ser madres.

En el programa que se emitirá este viernes, la cantante expresó que “hay cosas que me gustaría que funcionaran y que no están funcionando, uno de mis sueños máximos es ser mamá”.

Pereyra, quien está casada con Tania García, reconoció que llevan “12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona”.

“Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora porque sé que es ella que pasa por todo este proceso, sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando”, indicó la artista, quien confesó que su último intento se concretó hace pocos días.

“Antes de este proceso ella dijo que era el último, durante el periodo de espera, me dijo que haríamos todos los exámenes de nuevo fue como una lucecita de que vamos a continuar. No bajo los brazos. Tampoco quiero esperar tanto, no quiero ser abuela quiero ser mamá”, sentenció.