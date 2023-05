No es por Maite Orsini: el motivo de Daniela Aránguiz para postergar entrevista en Podemos Hablar

17 de Mayo de 2023

En la reciente edición de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz anunció que no aparecerá esta semana en el programa de Chilevisión.

En medio de la polémica por el “telefonazo” que realizó el equipo de la diputada Maite Orsini a Chilevisión, con la finalidad de impedir la entrevista de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar (PH), la ex Mekano informó que postergará su aparición.

Esta información la dio a conocer en Zona de Estrellas, programa en el cual es panelista, donde recalcó que “yo puedo ser cualquier cosa, pero no mentirosa. Eso jamás. Yo cada vez que hablo algo, es porque tengo pruebas“.

Además, señaló que “Chilevisión me conoce hace muchos años. Siempre he trabajado con un sono (audífono) individual, porque muchas veces me tienen que decir desde el switch no, o para. En PH no es así, pero no me dejan ir en vivo. Saben que conmigo tiene que ser un programa grabado”.

Fue entonces que Daniela Aránguiz se refirió a al llamado que realizaron desde el equipo de prensa de Maite Orsini. “Muchos días pensé si lo hacía o no (el programa), pero con estos llamados, en vez de apagarme, es como si me echaran parafina“, agregó.

El motivo para postergar la entrevista

Pese al nuevo “telefonazo”, Daniela Aránguiz reconoció el verdadero motivo por el cual decidió aplazar la entrevista que daría en Podemos Hablar de Chilevisión.

De esta manera, afirmó que la postergación sería por respeto a Jorge Valdivia, quien fue dado de alta este lunes, después de ser internado en la Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica.

“Yo grababa hoy martes para que el capítulo fuera emitido el viernes, pero por respeto a la salud mental (del “Mago”), que es un tema serio, preferí dar un paso atrás”, agregó la modelo.

Durante los días que Jorge Valdivia estuvo internado por una crisis nerviosa, Daniela Aránguiz fue informada sobre su estado de salud.

Ante esto, decidió escribir algunas palabras para el ex 10 de la Roja en redes sociales. “Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida, de una manera distinta, pero es amor”, indicó.