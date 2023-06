Catalina Pulido acusó que Vlado Mirosevic “plantó” al equipo de Podemos Hablar

1 de Junio de 2023

Catalina Pulido llegó al programa para participar de la grabación, pero el diputado terminó siendo reemplazado por Juan Pablo Queraltó.

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde participarán Catalina Pulido, la doctora Carolina Herrera y Marcelo Comparini. El cuarto invitado sería el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, pero terminó siendo reemplazado.

Los motivos para que el parlamentario no asistiera al programa fueron dados a conocer por la actriz en el programa Las Indomables, que realiza en conjunto a Patricia Maldonado a través de Youtube.

“Había un cuarto invitado que era un misterio porque yo nunca supe. Y bueno yo salí de acá porque las grabaciones eran a las nueve de la noche. Llegué un cuarto para las nueve. Llego para allá y había mucho movimiento, mucho nerviosismo”, indicó Pulido.

Catalina Pulido y la ausencia de Vlado Mirosevic

Ante esto, agregó que se le acercó un productor del programa para comentarle que había un problema. “Vino Vlado Mirosevic (…) Recibió una llamada, dijo mi hijo tuvo un accidente, está grave. Tuvimos que suspender la grabación para hoy día (miércoles) a las tres de la tarde”.

Frente a esto, la otrora actriz se comunicó al día siguiente con el productor para obtener mayor información, la que no le fue entregada. Pero, al momento de comenzar la grabación, llegó Juan Pablo Queraltó en reemplazo de Vlado Mirosevic.

Rumores sobre la ausencia del diputado

Sin embargo, Catalina Pulido indicó que pese a ser contactado, no recibieron respuesta por parte del diputado y que, además, no había rastros del accidente de su hijo.

Al respecto, indicó que habría sido otro el motivo por el que el parlamentario no se habría presentado. “Las malas lenguas, lo que dijeron los productores, es que parece que se le aconcharon los meaos al saber que yo iba a estar ahí“, sostuvo.

“Quizás pensó que yo lo iba a encarar o lo iba a increpar en algo. Yo no voy a ocupar un programa en donde me están invitando, me están pagando para hablar de cosas entretenidas, para hablar de política”, añadió la actriz.