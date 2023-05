Benjamín Vicuña y la muerte de Blanca: “Sentí que le había fallado y no pude salvarla”

26 de Mayo de 2023

“Es un tema tabú, un tema doloroso, pero que es necesario hablarlo y hay mucha necesidad también de escuchar y saber cómo se puede acompañar también a muchas familias".

Compartir

Benjamín Vicuña será uno de los invitados a Podemos Hablar de Chilevisión, donde profundizará sobre la muerte de su hija Blanca, a propósito de su libro “Blanquita, la niña que quería volar”.

En el programa de CHV, el actor explicó que “son 10 años de este proceso, que pasó por la negación, por la rabia, por la ira, luego la aceptación luego poder transitar y cohabitar con ese dolor que no se va; que se va transformando, se va transmutando”.

Sobre el dolor por la perdida de su hija, Benjamín Vicuña sostuvo que “hubo una necesidad de transformarlo en palabras, una necesidad también de compartir mi experiencia”.

En cuanto el proceso vivido, el artista reconoció que “yo fui un privilegiado, pude estar con muy buenos amigos, con especialistas con recursos y de alguna manera todo esto lo comparto con personas que se sienten muy muy solas, que sientes que son los primeros y los últimos en sentirse así”.

“Es un tema tabú, un tema doloroso, pero que es necesario hablarlo y hay mucha necesidad también de escuchar y saber cómo se puede acompañar también a muchas familias. Entonces me parece que es muy lindo y es lo que nos hace humanos finalmente”, detalló Benjamín Vicuña.

En esta línea, Vicuña confesó que debió hacer frente a un duro proceso personal, apuntando que “durante un largo tiempo y oscuro periodo sentí que le había fallado, que no la había podía cuidar, sentí que todo mi amor había sido inútil, porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos y me costó mucho perdonarme”.