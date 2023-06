Con nuevo single y un peritaje a su favor: así terminó la polémica de Cris MJ con su arma

3 de Junio de 2023

El artista urbano sacó provecho de la controversia que generaron sus amenazas a un productor iquiqueño.

Compartir

La tarde del domingo 16 de abril, el cantante urbano Cristopher Álvarez García, más conocido por Cris MJ, fue protagonista de un hecho que pudo transformarse en un problema mayor para su carrera y su vida personal después de aparecer en una transmisión en vivo amenazando a un productor musical con un arma de fuego.

El artista nacional sacó a relucir una pistola al momento de amedrentar a Francisco Lincheo, quien reclamó que el rapero no cumplió con el contrato pactado para realizar un show en Iquique.

El encargado de este espectáculo emplazó públicamente al intérprete y, encima, el diputado Andrés Celis presentó una denuncia en la Fiscalía Nacional por porte y almacenamiento ilegal de armas.

Frente a esta querella e investigación, el Ministerio Público de Tarapacá determinó que la pistola que exhibió Cris MJ en el polémico live de redes sociales “era de fantasía”.

“Como quedé en la bancarrota completa y quedé endeudado con medio mundo acá, no me gustaría pagar abogados. Pero si me demandan o cualquier cosa, voy a contraatacar y ahí sí los voy a demandar por incumplimiento de contrato y por amenazas”, dijo Lincheo en LUN tras conocer los resultados de los peritajes al arma en cuestión.

Nuevo single de Cris Mj

En medio de esta controversia y proceso investigativo, Cris MJ creó una nueva canción. El single se llama “Polémica” y ya está disponible en varias plataformas como Spotify y Youtube.

El artista tiene pactado un concierto en el Movistar Arena el 23 de junio.