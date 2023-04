La demanda contra Cris MJ por amenazar con un arma de fuego en una transmisión en vivo

17 de Abril de 2023

El músico nacional está en un lío después de responder una acusación que hizo pública un productor.

El cantante urbano Cristopher Álvarez García, más conocido por Cris MJ, es protagonista de un hecho que podría transformarse en un problema mayor para su carrera y su vida personal después de aparecer en una transmisión en vivo amenazando a un productor musical con un arma de fuego.

El artista nacional sacó a relucir una pistola al momento de amedrentar a Francisco Lincheo, quien reclama que el rapero no cumplió con el contrato pactado para realizar un show en Iquique.

“Me cobró $30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones. Fui con mi socio a rogarle que se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los $9 millones y nada. No quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir”, expresó el encargado del negocio.

Frente a esta acusación, Cris MJ se defendió. “Agradezcan que hice el evento culiao, sino me hubiera ido pa’ España hace cualquier día (sic)… Los pasamos por el ñate, por donde sea” fueron parte de las expresiones que el músico entregó en un live. El problema es que lo hizo exhibiendo un arma a modo de amenaza y contando que tiene una bóveda con un arsenal.

La demanda contra Cris MJ

En tiempos donde reina la inseguridad en el país y el uso de armas de fuego tienen complicadas a la ciudadanía y las policías, esta intervención pública de Cris MJ no pasó inadvertida, incluso para la Cámara de Diputados y Diputadas.

El parlamentario Andrés Celis presentó ante la Fiscalía Nacional una querella contra el músico nacional después de las imágenes que fueron dadas a conocer durante las últimas horas. Porte y almacenamiento ilegal de armas son los delitos incluidos en el oficio.

“Esto es sumamente grave y es mi deber realizar la denuncia correspondiente para que se investigue, no solamente el arma mostrada que no sabemos si es adaptada o de fogueo, pero es un arma y aparenta como tal, sino también que se aclaren sus dichos, pues este pésimo referente juvenil además alardea de contar con una bóveda de armamentos”, dijo el diputado.

“La liviandad con la que exhibe el arma y realiza la amenaza es alarmante y da cuenta del clima de impunidad ante el porte y uso de este tipo de elementos actualmente, en un contexto marcado por una crisis de seguridad que estamos viendo en Chile donde la violencia, las armas y el crimen organizado son protagonistas”, complementó.