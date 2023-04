Con arma en mano e insultos: así respondió Cris MJ a funa de productor iquiqueño

17 de Abril de 2023

Cris MJ fue acusado de no querer salir a cantar en un show en Iquique por la poca venta de entradas que tuvo el evento.

Cristopher Andrés Álvarez García, más conocido por Cris MJ, causó polémica durante la tarde de este domingo al realizar una transmisión en vivo a través de Instagram, donde respondió a la funa de un productor iquiqueño sosteniendo un arma en su mano.

Todo se inició luego de que Francisco Lincheo realizara una publicación en sus redes sociales, reconociendo haber realizado “el peor negocio de mi vida”, a raíz de un show del cantante urbano programado para el pasado viernes 14 de abril.

“El cantante Cris MJ me cobró 30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones. Fui con mi socio a rogarle que se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir”, aseguró.

En esa misma línea, el productor pidió perdón “a todos los que compraron entradas al precio real, pero tuve que regalar porque si no el niño (Cris MJ) no saldría a cantar, y eso para mí hubiera sido peor ya que me demandarían por todos lados”.

“En pasajes en avión, arriendo de vehículos, Hotel Gavina para los 20 que llegaron con el cantante, guardias, arriendo de coliseo, gente marketing, productora de eventos, me salió 23 millones más“, detalló.

Funaron a Cris MJ. Que paja con la situación con la persona que invirtió tanto y salió perdiendo :s pic.twitter.com/RR8NiXseSv April 16, 2023

La polémica respuesta de Cris MJ

Horas después de que se conociera dicho testimonio, Cris MJ realizó una transmisión a través de su cuenta de Instagram, donde no faltaron los insultos y, sorpresivamente, mostró un arma.

“Giles conchetumadre (sic)”, “andan hablando puras weas (sic)” y “giles culiaos (sic)” fueron algunas de las frases que son posible escuchar en los extractos que se difundieron en redes sociales.

A eso sumó que “agradezcan que te hice el evento culiao, sino me hubiera ido pa’ España hace cualquier día (sic)” y que “los pasamos por el ñate, por donde sea (sic)”, cerró, mostrando la pistola que tenía en su mano.