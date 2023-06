Ibai Llanos sufre hackeo de su canal de YouTube: borran todos sus videos

11 de Junio de 2023

Ibai Llanos, el conocido streamer español, amaneció este domingo con malas noticias, luego que su canal de YouTube, con más de 10 millones de suscriptores, fue hackeado y todos sus videos borrados.

En su canal de YouTube la imagen fue cambiado por la imagen de la empresa Tesla, de Elon Musk, además de transmitir en vivo la presentación del Tesla Cybertruck.

Ibai Llanos descargó su furia contra el dueño de Twitter indicando que “lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas Elon Musk, me has jodido el domingo, gilipollas”.

Ibai volvió a recuperar el control de su canal de YouTube, que sin embargo mantiene el nombre Tesla y sin sus videos.