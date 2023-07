VIDEO – Youtuber de EEUU destaca a 31 Minutos como “el mayor show que nunca has visto”

4 de Julio de 2023

En cuanto al show, destacó a sus personajes como el propio Tulio, Juan Carlos Bodoque y Patana, además de segmentos como La Nota Verde o el Ranking Top de Policarpo Avendaño, entre otros.

Melody Nosurname es una youtuber de Estados Unidos que realizó un detallado análisis de 31 Minutos, uno de los programas de TV más emblemáticos de Chile, y lo calificó el “mayor show que nunca has visto”.

El programa, cuyas cuatro temporadas se transmitieron entre 2003 y 2015 a través de TVN, se vio en toda Latinoamérica por Boomerang, Nickelodeon y en México, por Canal Once y Once Niños.

La creadora de contenido hizo un análisis de cada una de sus temporadas y especialmente sobre el hecho que se trataba de títeres.

“Aquí en Estados Unidos, la representación de títeres no es demasiado buena. Cuando le dices ‘títeres’ a un estadounidense puedo garantizar que el primer pensamiento de casi todas las personas será The Muppets”, indicó.

En esta línea, la youtuber reconoció que en su país “los títeres no son tan respetados”, por lo que hizo un llamado a sus seguidores: “Creo que hay algo mejor que The Muppets y es por eso que quería compartir lo que descubrí hace poco más de un año”.

“Deseo llevarlos a todos en una aventura al país de Chile y aprender sobre el mejor programa infantil del que nunca han oído hablar”, apuntó.

En su reseña de poco más de una hora de duración, Melody realiza un detallado prólogo sobre los creadores de la serie, Alvaro Díaz y Pedro Peirano, su paso por Rock & Pop y la creación de Aplaplac, donde desarrollaron El Gabinete del Doctor Mojado, su primera aproximación al entretenimiento infantil y donde Tulio Triviño era un pez.

El principal problema de la youtuber a la hora de ver 31 Minutos fue la barrera idiomática, la que le impidió ver “la mayor parte de la temporada tres y cuatro. No podía entender lo que se decía y no hay forma de que pueda leer lo que estaba pasando aproximadamente la mitad de los episodios que se cargaron en YouTube”.

A pesar de ello, dejó en claro que 31 Minutos “se arraigó en la cultura chilena. Seguro que no puedo decir mucho de eso ya que no vivo allí, pero creo que ver un letrero de Juan Carlos en una protesta y a Patana gritando por los derechos de los homosexuales, así como todo tipo de otras cosas aleatorias, me dice que es culturalmente importante de alguna manera”.