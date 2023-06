“Nunca había tenido tanta pena”: Valentina Roth habla tras operación de su hija

23 de Junio de 2023

La gimnasta confirmó que su pequeña se encuentra bien y en recuperación

Este viernes, Valentina Roth reapareció en sus redes contando cómo se encuentra de salud su hija de 13 días llamada Antonia.

“Ayer desaparecí porque estaba con la cabeza solamente con la Antonia, toda mi energía para ella” así comenzó diciendo en una historia para Instagram donde aparece en su auto.

La bailarina reveló que durante la jornada de este jueves, la pequeña fue sometida a una operación y que esa había sido la razón de su “desaparición” durante el día. Por eso, comenzó contándole a sus seguidores sobre el proceso que significó para ella la cirugía por una dificultad respiratoria que posee la pequeña.

Esta se llama laringomalacia, que consiste en que el tejido blando que está por encima de las cuerdas vocales cae en la vía respiratoria y provoca en palabras simples una respiración ruidosa.

Valentina se sinceró en sus redes y dijo: “La operaron ayer. No quise contarlo, porque ustedes saben que hay gente mala en todos lados y tira sus malas vibras, así que no quería que se supiera cuándo la iban a operar”.

A esto agregó que todo había salido bien y que ella ha tenido la posibilidad de visitar a su recién nacida en la clínica donde se encuentra internada. “Salió bien. Obviamente, la Anto tenía un poco de molestia, de dolor y me quedé todo el día y la tarde con ella. Igual estaba afectada, tenía mucha pena. Creo que nunca había tenido tanta pena en mi vida“, aseguró.

Ella además, reveló “uno no puede quedarse en la noche a dormir y la vi mucho mejor que cuando yo me fui, así que me tranquilicé bastante”. La gimnasta también aprovechó el momento para agradecerle al personal de la clínica donde está internada la pequeña, porque durante la noche le mandaron un video de Antonia para actualizarla de su estado.