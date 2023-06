Inmadurez respiratoria, el problema de salud que sufre la hija de Valentina Roth a días de nacer

12 de Junio de 2023

A solo días que naciera la pequeña Antonia, Valentina Roth comentó el problema que la aqueja y que les impide llevarla a casa.

Desde que el momento en que supo que se encontraba embarazada, Valentina Roth ha entregado constantemente información de su bebé a los fanáticos. De hecho, realizó un concurso para que las personas pudieran adivinar la fecha en que llegaría al mundo su primogénita.

Una vez que nació su hija el pasado viernes, la ex Calle 7 compartió una imagen en la que señaló: “Lo logramos. Bienvenida a este mundo pequeña Antonia, te amamos. Mañana subo un reel contándoles los detalles pero mil gracias por los mensajes se pasaron”.

Sin embargo, luego de esta gran noticia, la modelo, junto a su pareja Miguel De la Fuente, alertó a los seguidores sobre el problema de salud que aqueja a la menor a días de su nacimiento.

Valentina Roth y los problemas que aquejan a su hija

A través de Instagram, fue Miguel de la Fuente quien informó que “la Anto tiene una inmadurez respiratoria, entonces está con una frecuencia de la respiración alterada”, aclarando así las dudas sobre por qué la menor no aparecía junto a sus padres.

“No ha tenido ningún problema, sino que oxigena normal, tiene frecuencia cardiaca normal y todo, pero no se puede ir a la casita porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal y ahí nos la pasan para poder llevarla, pero no es nada grave”, agregó.

Junto con eso, destacó que “no tiene líquido en el pulmón ni nada, pero está ahí en observación. Para que recen por ella, para que le maduren rápido los pulmones y se pueda ir con nosotros, porque la Vale lo único que quiere es tenerla todo el rato ahí con ella”.

Respecto a por qué el mensaje fue entregado por Miguel De la Fuente, Valentina Roth explicó que ella está “muy sensible”, agregando que “los ojos los tengo así no por no dormir, sino porque me las he llorado todas“.

Además, dentro del mismo video comentó que su hija “allá abajo está calentinta, la están cuidando perfecto, son todas (las enfermeras) demasiado simpáticas, muy atentas, así que confío mucho en ellas. Yo la puedo ir a ver cuantas veces quiera”.

Finalmente, Roth aclaró que “la idea es llevarse a la Antonia cuando esté al 100% sería una irresponsabilidad querer llevársela así. Voy a esperar el tiempo, los días que sean necesario para que la Anto esté al cien, así que manden buenas vibras no más”.