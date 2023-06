Valentina Roth y la importante noticia sobre el estado de su hija: “No me quedan lágrimas”

26 de Junio de 2023

La hija de Valentina Roth sufrió varios problemas respiratorios desde que nació.

Compartir

Valentina Roth compartió una importante noticia sobre el estado de salud de su hija Antonia, a más de dos semanas de su nacimiento.

Luego de pasar todo este tiempo internada por problemas respiratorios e incluso de haber sido operada la semana pasada, finalmente este domingo la bailarina fue informada de que la menor fue dada de alta de la clínica.

“Ha respondido muy muy bien. Verla sin ese airecito es… Ayer Miguel se puso a llorar, (a mí) ya no me quedan lágrimas“, dijo horas antes la ex Yingo y Calle 7.

Posteriormente, a través de Instagram, Valentina Roth confirmó que Antonia fue dada de alta, compartiendo un video junto al equipo de enfermeras que la atendió.

“Mis niñas y faltan más. Las quiero infinito, son las mejores“, fue la frase que le dedicó al equipo de salud.

INSTAGRAM.

Posteriormente, en un video, Valentina Roth explicó que “ya nos vamos a la casa. Estoy tan feliz. Hoy día cuando llegamos acá en la mañana, nos estacionamos con Miguel y nos llamaron”.

“Nos llamó la Pao, oye, es el alta hoy día. Así que partimos a comprar el calefactor, dos. Algunas cositas también. Y empezamos a aspirar todos los pelos de los gatos, cortarles las uñas“, agregó.

Por último, Valentina Roth aseguró que “estoy lista. ¿Cómo va a ser la noche de hoy? Voy aprendiendo de a poco. Qué nervio, tengo nervio. Estaba muy bien cuidada en la Neo con las chicas. Ay, no sé, estoy tan emocionada”, reconoció.