“Yo nací con otro género”: Trinidad se confiesa con sus compañeros de Gran Hermano

11 de Julio de 2023

La confesión de Trinidad fue aceptada con cariño por parte de los demás participantes de Gran Hermano, en especial de la llamada "Familia Lulo", salvo por Maite, que reiteró su rechazo a Trini.

Trinidad Cerda reunió a sus compañeros de Gran Hermano en la casa estudio para realizar una confesión: es trans.

La participante concretó la revelación luego de su discusión con Vivi y Maite, apuntando que esta situación activó episodios que había vivido en su adolescencia.

“Yo nací con otro género. He vivido toda mi vida, de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido y no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”, expresó.

Trini apuntó que “si se burlan o no de mí ahora depende de ustedes. Yo hoy día no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino por todos los niños y niñas que están afuera que podrían llegar al suicidio, como yo estuve a punto de hacerlo”.

“Tengo tanto miedo que las personas no me miren con los mismos ojos, es lo que más me da miedo. Yo solo he pasado por una cirugía, que es esta. Viví una infancia muy difícil pero ya me fui acomodando”, agregó.

Trinidad sostuvo que detrás de llegar a ser quien es “hubo un montón de burlas, de risas y me cuesta mucho de hablar de esto, porque no solo fue el abuso, fueron miles de cosas que me pasaron, que me cuestan un montón avanzar en la vida. Si tuve que llegar a este programa para poder trasparentarlo, no es por mí, es por los niños que pueden haber en el colegio, en la universidad, y tengo que ser valiente y orgullosa con mi historia”.

