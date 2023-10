Trini Cerda de Gran Hermano no descarta entrar a otro reality: “No se puede decir nunca”

19 de Octubre de 2023

En conversación con EL DÍNAMO, la ex integrante del encierro se refirió a los constantes cambios que ha sufrido el formato del programa.

Por Francisca Mora y Camila Luengo

Compartir

La ex participante de Gran Hermano, Trinidad Cerda, se refirió a su futuro y las últimas polémicas que rodean al reality en una conversación exclusiva con EL DÍNAMO. Allí reveló su opinión sobre el posible reingreso de Bambino, las posibilidades que tiene de entrar a otro reality y las criticadas decisiones que ha tomado la producción del show de telerrealidad.

No es novedad que la edición chilena del conocido programa internacional ha sido duramente criticada en redes sociales por ser diferente a las demás. Situaciones como la incorporación de famosos, la gran cantidad de renuncias, sumar cinco participantes más en el repechaje, entre otras decisiones, han indignado a los seguidores del reality.

Sobre esto, Trini afirmó: “Yo creo que todos los programas de televisión o todas las plataformas que se vean expuestas ante el público en algún momento van a recibir críticas buenas o malas, hay que estar preparado para eso”.

“Siempre va a pasar y creo que está muy bien que la gente se manifieste”, explicó refiriéndose a los duros comentarios en redes sociales.

Al momento de la entrevista aún no estaba confirmada la renuncia de iCata, pero Trini se refirió a las especulaciones de su salida.

“Si es que iCata renuncia sería una lástima, porque creo que es un buen complemento para el programa, ella entrega harto positivismo y a mí me gusta mucho. Cuando la conocí en el reingreso tuvimos muy linda química y una bonita conexión”, asegura, reiterando que no le gustaba la idea de que se fuera.

Asimismo, se refirió al reemplazo de la jugadora: “Me parece que es como una casa en la playa. Vamos por tres días nos devolvemos, hasta que fecha vas tú y después yo. Pero yo creo que si es así, sería entretenido que entre Bambino”.

¿Podríamos ver a Trinidad Cerda en un nuevo reality?

Sobre reingresar a Gran Hermano, la ex participante explicó que no volvería asegurando que “ya me despedí, ya cerré todos los ciclos, me fui con una paz muy bonita”.

Por otro lado, se confesó respecto a si en un futuro le gustaría ingresar nuevamente a un reality show. “Mira, no se puede decir no ni se puede decir nunca, porque eso no se dice”, afirmó dejando las puertas abiertas a continuar participando de este formato.

Pese a esto, reveló que actualmente está preocupada de otros proyectos: “Ahora estoy muy enfocada en distintas cosas que me hacen muy feliz, como la actuación, la literatura, los eventos y las redes sociales. Estoy muy entretenida, por así decirlo, entonces quizás la exposición en un reality show podría ser una buena opción en un futuro”.