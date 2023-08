Trinidad Cerda se refiere a su proceso de reasignación de género: “Yo no soy Trini la trans, soy Trini”

25 de Agosto de 2023

Cerda expresó que se sintió Trini en la universidad, "todos mis compañeros me aceptaban como era. Era muy lindo para mí".

Trinidad Cerda, una de las últimas eliminadas de Gran Hermano, se refirió a uno de los procesos más trascendentales de su vida, su proceso de reasignación de género.

La ex participante del reality, también conocida como Teresa, fue parte de Podemos Hablar, donde relató que “yo no soy Trini la trans, soy Trini, yo ya pasé mi reasignación de género, que fue la única cirugía que me he hecho en mi vida, y era la más importante cuando partí este proceso, porque dije este es mi cuerpo, tengo que defenderlo”.

Si bien para ella dejó ser tema su reasignación de género, para su padre fue un proceso difícil de asimilar, a lo que se sumó el bullying en el colegio.

“Yo olvidaba esos tratos, en el fondo para encajar, me acuerdo haber llorado mucho en el colegio. Trini es alguien que se enfrenta a sí misma, que al fin contó la verdad, que la verdad los hace libres enormemente”, sentenció.