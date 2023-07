Participante de Gran Hermano se llenó de críticas por su actitud tras historia de Trini

12 de Julio de 2023

Fue a través de Twitter donde la joven no fue bien vista por los televidentes ante las declaraciones que emitió tras escuchar la historia de Trini en Gran Hermano.

Compartir

Trinidad Cerda, durante el capítulo de este martes, reunió a sus compañeros en Gran Hermano para revelarles parte desconocida de su historia y así explicar el por qué de sus inseguridades.

De esta forma, la mujer que se desempeñaba como azafata, confesó que es una mujer transgénero, y que decidió abrirse de esta manera, no por ella ni los demás participantes, sino por todos los niños y niñas que viven una situación similar.

Trini reunió a sus compañeros luego que se sintiera afectada por un confuso incidentes con Viviana y Maite, donde aseguró que “me hizo volver al colegio“.

Las declaraciones de la participante provocaron el apoyo de gran parte de los participantes en Gran Hermano. Sin embargo, fue una de ellas quién se llenó de críticas por la reacción que tuvo ante la confesión de Cerda.

El comentario que desató críticas

Luego de contar su historia en Gran Hermano, Trini se fue a la pieza y varios la siguieron para darle unas palabras de apoyo. Por su parte, Maite Phillips, Francisca Maira y Viviana Acevedo se quedaron en el sillón comentando la situación.

Fue Maite la que le comentó a sus amigas de encierro que para ella, el pasado de alguien no justifica sus acciones. Incluso, se arriesga a una sanción de Gran Hermano, por hacer una alusión nominar a Trinidad.

“De verdad es que mis votos no cambian en absoluto tampoco. No, no he dicho absolutamente nada. Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas, podrías justificar todo”, afirmó.

Por su parte, Vivi al escuchar el comentario le dijo: “No digas eso. Cállate”, revelando su nerviosismo porque alguien escuchara la conversación.

Las reacciones en redes sociales sobre Maite

La audiencia de Gran Hermano no dudó en hacer notar su disgusto y se llenó de comentarios por la actitud de Maite. Incluso, la participante se volvió Trending Tópic en Twitter.

La Trini abre su historia, se muestra vulnerable a ellos



la Maite en corto:

"mis votos no cambian, esto no justifica nada"



NADIE ESTA HABLANDO DE TUS VOTOS TONTA KLA

MAS ENCIMA SE PRESENTA COMO FEMINISTA

HIPÓCRITA DE MIERDA #GranHermanoCHVpic.twitter.com/lkgVYTUgiu — 🌷 (@Gayane_Mello) July 12, 2023

la cara de la soa moni me representa mientras hablaba la maite: callate hipócrita culia #GranHermanoCHV pic.twitter.com/24jWFqIvXj July 12, 2023

La MAITE si se estaba burlando de la Trini… Vivi no cachooo.. penso que era por el cxlooo de la Fran, por esoo la maite le dijo ‘no no era eso’#GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/BkTWoMed9F — Kade Stark (@Ysn_Dz) July 11, 2023

SI MAITE NO SE VA ELIMINADA, YO ME VOY A ARGENTINA A QUEMAR ESA CASA QLAAAA #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Tn5TM7QHrw — ro (@iamacoon) July 12, 2023

"eso no cambia mi voto, no justifica nada" AGH MAITE CTMRE #GranHermanoCHVpic.twitter.com/KYkjnqoDz8 July 12, 2023

#GranHermanoChile QUE RABIA Y VERGÜENZA ME DA LA MAITE Y SU 0 EMPATÍA. Trini eres un sol, gracias por visibilizar un tema que aún sigue en tabú 🤍 pic.twitter.com/RcD5DtbCGI — Constanza Quezada (@Conitamichimiau) July 12, 2023

CADA VEZ QUE LA MAITE HABLA O RESPIRA, SOY ESTA PERSONA #GranHermanoCHV pic.twitter.com/wC6yq05FXX July 12, 2023

eliminar a la maite se volvió más importante que tener una nueva constitución — roma (@stateofchae) July 12, 2023

Contrastes: Lucas demostrando humanidad y Maite destilando veneno como si nada con Francisca y Vivi.

Clarisimo quién es la hija de puta principal que está dentro de ese reality.#GranHermanoCHV pic.twitter.com/fmOkleMWH9 — Rodolfo Figueroa (@YoSoyFito_) July 12, 2023