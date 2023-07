No solo Pedro Pascal: Cristóbal Tapia, el otro chileno que también fue nominado a los Emmy 2023

13 de Julio de 2023

El compositor también fue premiado por su trabajo con dos Emmys el año 2022.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión este miércoles anunció a todos los nominados a los Premios Emmy 2023.

Dentro de la lista se encuentran dos compatriotas que tendrán la posibilidad de ganarse una de las estatuillas, estos son: Pedro Pascal y Juan Cristóbal Tapia de Veer.

Por un lado, el conocido actor chileno está nominado en las categorías de Mejor Actor de Drama por su rol de Joel en la serie The Last of Us, Mejor Narrador por el documental Patagonia: Life On The Edge of the World, de CNN; y Mejor Presentador por su participación en Saturday Night Live.

En tanto, el compositor postula en la categoría Mejor Composición de Música para Series, por su trabajo en The White Lotus, serie de HBO.

¿Quién es Cristóbal Tapia?

Juan Cristóbal Tapia de Veer es un compositor, arreglista, productor e instrumentalista chileno-canadiense. De hecho, no es primera vez que el hombre de 49 años participa de los premios, sino que en 2022 ya se ganó dos Emmys.

El hombre nacido en Chile obtuvo una maestría en música clásica en el Conservatorio de Música de Quebec. Sin embargo, su carrera en la industria televisiva comenzó en 2001 cuando firmó con Warner Music con su banda de pop One Ton.

Fue en el año 2013 donde empezó a destacar en la pantalla chica luego de estar a cargo de la banda sonora de la serie británica Utopía en sus dos temporadas.

Algunas de las producciones inglesas en las que también trabajó fue Humans (Channel 4), National Treasure (Channel 4), Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (BBC/Netflix), entre otras.

En 2017, realizó la música del episodio “Black Museum” de Black Mirror de Netflix y, posteriormente, fue reconocido por la conocida serie Hunters (Amazon Prime).

Pero no fue hasta 2021 cuando Cristóbal Tapia alcanzó un alto reconocimiento por componer la banda sonora de la serie limitada The White Lotus, por la que fue ganador el año pasado y ahora espera, nuevamente, quedarse con la estatuilla.

Los reconocimientos a Cristóbal Tapia

En 2018, el festival Canneseries invitó a Cristóbal Tapia de Veer a formar parte del jurado junto a reconocidos actores y directores de cine, siendo uno de los primeros hitos de su carrera fuera de lo musical.

En 2021 fue reconocido por la Sociedad de Compositores y Letristas de Estados Unidos por el tema central de The White Lotus.

En la versión 74ª de los Premios Emmy realizada en 2022, Cristóbal Tapia ganó en las categorías a Mejor Composición Musical en una Miniserie, Telefilm o Especial y a Mejor Tema Central por su trabajo en The White Lotus de HBO.

Además, recibió su segunda nominación al BAFTA por su música para The Third Day.