Premios Emmy 2023: dónde y cuándo ver la ceremonia en vivo

12 de Enero de 2024

Tras haber sido postergada por la huelga de actores y guionistas, el evento que destaca lo mejor de la TV al fin se llevará a cabo.

La temporada de premiaciones no para y esta vez es el turno de los Premios Emmy, que celebrará su edición 75° premiando lo más destacado de la industria televisiva.

Uno de los favoritos de la noche es Succession, una serie que gracias a su última temporada alcanzó un total de 27 nominaciones. Otras producciones que fueron reconocidas son The Last of Us con 24 menciones y The White Lotus, que estará compitiendo en nueve categorías.

Por su parte, la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión, quienes son los encargados de otorgar estos importantes premios, entregaron el listado oficial con sus presentadores.

En dicho documento, destaca el nombre del chileno Pedro Pascal, quien además de estar nominado a Mejor Actor en una Serie de Drama, entregará uno de los galardones.

¿Quiénes serán presentadores en los Premios Emmy?

Pedro Pascal.

Quinta Brunson.

Jenna Ortega.

Stephen Colbert.

Juno Temple.

Brett Goldstein.

Taraji P. Henson.

Sheryl Lee Ralph.

Hannah Waddingham.

Rob McElhenney.

Jason Bateman.

Dame Joan Collins.

Jon Cryer.

Charlie Day.

Jodie Foster.

Marla Gibbs.

Jon Hamm.

Glenn Howerton.

Ken Jeong.

Joel McHale.

Holland Taylor.

Taylor Tomlinson.

¿Dónde y cuándo ver los premios?

Los Premios Emmy 2023 se podrán ver en vivo el próximo lunes 15 de enero, a partir de las 22:00 horas de Chile. Esta fecha se dio a conocer luego de que el evento, que se llevaría a cabo en septiembre pasado, fuera postergado por la huelga de actores y guionistas

Ese día, una hora antes de la ceremonia, se llevará a cabo una emisión especial con todos los detalles previos al show.

La transmisión de la premiación estará a cargo de los canales TNT, HBO y E! Entretainment, que cubrirán el evento desde el Peacock Theatre de Los Ángeles. Además, será transmitido a través de HBO Max.

Una vez finalizada la ceremonia, el evento quedará disponible los siguientes seis meses dentro del catálogo de la plataforma de streaming.