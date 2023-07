Las series y películas que se verán afectadas por la huelga de actores

14 de Julio de 2023

Muchas plataformas de streaming actualmente tuvieron que parar sus producciones y rodajes.

Esta jornada se confirmó que el gremio de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, tomó la decisión de irse a paro tras no llegar a acuerdos en las negociaciones con los estudios estadounidenses.

Por esta razón, muchas producciones de Estados Unidos y otros países tendrán que poner pausa a sus filmaciones.

Esto se debe a que 160.000 actores que pertenecen a SAG-AFTRA se unieron a la huelga, sumándose a los más de 11.000 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que están en paro desde el 2 de mayo.

La agrupación de escritores, Writers Guild of America (WGA), cumple 74 días de paralización total de sus labores. Esta situación, sumado a la huelga de actores, está provocando el atraso en distintas entregas de producciones televisivas.

¿Cuáles son las películas y series que se verán afectadas por la huelga?

Algunos de los mayores éxitos de taquilla actualmente en producción incluye a Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4, según Internet Movie Database.

Por la huelga de guionistas también se han visto afectadas la secuela de Spider-Man: No Way Home, el reboot de Blade; y series como The Last Of Us, Stranger Things, Padre de Familia, Emily in Paris y la tercera temporada de Euphoria, que llegaría en 2025, según comunicó la directora del área dramática de HBO.

La huelga de actores detuvo con más fuerza la producción de filmes y series de todo el mundo. Dentro de ellas encontramos Gladiador 2, la cual se estaba filmando en Marruecos, con Paul Mescal y Pedro Pascal; la esperada Misión: Imposible, de Tom Cruise; la tercera película de Paddington en Perú; Amateur, protagonizada por Rami Malek; The White Lotus y Mortal Kombat 2.

Además, con la paralización de los actores también se puede esperar que se cancelen ruedas de prensa, premieres, eventos como los Emmy y alfombras rojas.