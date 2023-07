Diana Bolocco y falta de sanciones por agresiones a Bigote en Gran Hermano: “Eso no pasa por mí”

19 de Julio de 2023

“Tampoco me puedo hacer cargo de las reglas del programa, las actividades, de cómo se editan las notas, cómo se tratan los temas y de las sanciones”, agregó.

El pasado lunes se vivió uno de los episodios más problemáticos de Gran Hermano, luego que la producción del reality de Chilevisión decidiera no sancionar las agresiones sufridas por Bigote a manos de dos participantes y donde Diana Bolocco se limitó a leer un comunicado donde solo se les llamaba la atención.

Y es que los espectadores esperaban que se tomaran medidas drásticas contra Fernando Altamirano – Bambino – y Lucas Crespo, sindicados como responsables de amenazar a la mascota y apretarle el hocico, respectivamente.

Esta situación hizo que hasta Brownie, el perro presidencial, cuestionara estos hechos, mientras que Gran Hermano solo les advirtió que estos tipos de hechos no se repitieran, lo que generó molestia en los televidentes.

Ante esto, Diana Bolocco se refirió a esta situación en un live de Instagram, explicando “que algo que dije o que no dije, claramente lo expresé muy mal, porque se ahí se entendió que yo relativizaba el maltrato animal (…) Quiero, primero pedir perdón por eso, porque no fue mi intención expresarlo de esa manera y porque no me representa como persona”.

“Lo que dije, o lo que me faltó decir, lo hice muy mal, claramente, porque muchas personas se sintieron ofendidas e interpretaron de mala manera mis palabras. Pido perdón y a raíz de eso, creo que también tenemos que revisarnos y entender que, lo que sea que diga una persona, algún error que cometa, no lo define como persona”, sostuvo.

La animadora de Gran Hermano acusó que “me han dicho ‘encubridora de maltratadores de animales’, en fin, un montón de cosas que no quiero entrar, pero si lo he visto en mis redes sociales. Y sentí que tenía que salir a aclararlo, a pedir perdón a quien se sintió ofendida y a decir que no me define como persona”.

En esta línea, Diana Bolocco se defendió asegurando que “yo me puedo hacer cargo de mis palabras, de lo que dije o no dije. No puedo hacerme cargo de lo que pasó dentro de la casa, de lo que han hecho los jugadores dentro de la casa, de lo que han dicho”.

Bolocco apuntó que “entiendo que hay un montón de gente que pide ciertas sanciones para algunos jugadores, no voy a entrar en el tema específico (…) eso no pasa por mi, yo soy miembro, trabajadora, de un equipo de un montón de gente que también hace su mejor esfuerzo”.