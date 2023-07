VIDEO – “Cagaste conmigo”: el desafío de Sebastián que terminó en pelea con Coni en Gran Hermano

19 de Julio de 2023

Gran Hermano le propuso a Sebastián tener que besar a tres participantes para poder ganar una cena romántica con Coni.

Sebastián Ramírez se ha transformado en uno de los protagonistas de los últimos días en Gran Hermano, alterando la convivencia al interior de la casa.

Así ocurrió recientemente cuando fue desafiado con una misión que dejó tenso el ambiente, puesto que consistía en darle un piquito a tres integrantes, excluyendo a Constanza, y así ganar una cita romántica con ella. Sin embargo, debía mantener todo en secreto.

Pese a que en un inicio todo fue risas, la situación se salió de control y el jugador terminó desatando el enojo y tristeza de la bailarina.

Tal como se vio en la transmisión, Sebastián Ramírez comenzó la prueba en Gran Hermano y consiguió un piquito de Jennifer Galvarini. Poco después, intentó tener suerte con Francisca Maira y Trinidad Cerda, quienes lo rechazaron.

La pelea entre Coni y Sebastián

La situación escaló cuando Trini fue donde Coni a acusar a Sebastián, quien había intentado robarle un piquito, provocando una pelea entre estos dos últimos.

En la pieza se vio a la bailarina enfrentándolo con frases como: “Me faltaste el respeto” y “cagaste conmig”.

Al ver lo que había ocurrido, los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, intervinieron para que Sebastián revelara la misión a sus compañeros. Allí contó que todo se trató de un desafío de Gran Hermano que tenía que cumplir, para poder llevar a la persona de su elección a una cena romántica.

Luego de revelar la noticia, le preguntaron a Constanza su opinión sobre el desafío, a lo que ella aseguró que “obviamente, tiene una capacidad actoral increíble. Yo no sabía nada y no sabía de los otros piquitos. Cuando me enteré de eso, me dolió”.

“Siento que se había ido de las manos. Fue demasiado maquinado para mí. En cierto momento lo pasé mal”, confesó Constanza quien nunca imaginó que era una broma.

Por su parte, Sebastián se defendió diciendo que en un principio la prueba debía terminar el lunes. Sin embargo, la pelea duró lo suficiente como para que él mismo fuera a pedir el fin de la prueba para contarle la verdad a Coni, algo que le negaron.

“La prueba fue muy extrema. Fue mucho tiempo esa broma. Habíamos quedado que duraría un par de horas”, explicó mientras justificó que vio muy mal a su compañera de encierro.

¿Sebastián cumplió el desafío?

A pesar de todo lo ocurrido, Sebastián Ramírez logró completar la misión, ya que además de darle un piquito a “La Pincoya”, también lo hizo con Francisco Arenas y Mónica Ramos.

De esta forma, el hombre de 36 años invitó a Constanza a esta cena, a lo que ella aceptó una vez que se aclaró el malentendido.