Qué hará con el premio de Gran Hermano y su vida con Bigote: el día después de Coni Capelli

4 de Diciembre de 2023

Coni Capelli vive sus primeras horas como la flamante ganadora de Gran Hermano.

Coni Capelli se convirtió en la primera ganadora de Gran Hermano Chile y 24 horas después entregó sus impresiones tras su salida de la casa-estudio.

La bailarina estuvo invitada en Contigo en la Mañana de CHV, donde se refirió a las palabras que realizó tras quedarse con el triunfo, donde aseguró que compartiría el premio de 35 millones con Jennifer Galvarini, apelando al tiempo que vivieron juntas en el reality.

Luego que Capelli lo confirmara, Galvarini tomó la palabra para rechazar el dinero de su compañera, con quien terminó peleada en los últimos capítulos e incluso tuvo duros comentarios para la madre de Coni.

“Ella me conoce… Me emociono. Ella sabe que lo más importante para mí, es su amistad. Yo nunca estuve con ella por si me regalaba parte del premio”, planteó Pincoya.

En esta línea, agregó que “te lo agradezco de todo corazón, pero este premio te lo dio la gente, te lo mereces. Estoy agradecida de que siempre pensaras en mí. Obviamente, yo no lo voy a aceptar. Tienes que compartirlo con tu gente, ellos te hicieron ganar”.

Su futuro con Bigote

Pero Coni Capelli también se refirió a su futuro con Bigote, a quien adoptó en medio de Gran Hermano Chile, reconociendo que está buscando dónde vivir con el perro, ya que abandonó su departamento.

“La llegada de Bigote fue algo que nunca esperé cuando entré al reality. Nos elegimos mutuamente, él me seguía a todas partes y yo no pude renunciar a la oportunidad de estar con él. Nadie lo va a cuidar como lo cuido yo”, indicó tras su triunfo.

Junto con ello, Capelli dejó en claro que “los tiempos son importantes cuando uno tiene una mascota, hay que ser responsable con eso”.

“Él va a ir a todas partes conmigo. Y si no se puede, tengo una persona de confianza que lo cuidó durante estos días. Los perros pueden amar a más de una persona, él nunca va a estar solo”, declaró la ganadora de Gran Hermano.

Sobre dónde vivirán, Coni aseveró que “para mi siempre fue un sueño empezar una familia y que lindo empezarla con un perrito que más encima es hermoso. Por Bigotito yo me voy a cambiar de casa. Él es mi hijo ahora”.