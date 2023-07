¿Vuelve Iron Maiden a Chile?: lo que se sabe de lo que sería su décima visita al país

19 de Julio de 2023

Esta sería la décima vez que los británicos visitan el país y podrían llegar con tres presentaciones.

Iron Maiden, banda de heavy metal, podría volver nuevamente a Chile para presentarse frente a sus miles de fanáticos. Esto, de acuerdo a las recientes declaraciones de Jorge Ahués de MaidenChile en una conversación con Radio Futuro.

En el programa La Ley Del Rock, aseguró que “de acuerdo a los últimos trascendidos que tenemos, estaría llegando en marzo a Chile, posiblemente con tres shows“.

Esto podría significar un alivio para aquellos seguidores de los británicos, ya que en los últimos conciertos de la banda las entradas se agotaron, incluso, en menos de 2 horas.

“Con el Future Past Tour está girando ahora. Están tocando hoy en Barcelona, nos están informando de su gira por Europa. La gira culmina en octubre con el Power Trip, comparte escenario con Guns N’ Roses ese día. Esperamos que por fin el Estadio Nacional esté en condiciones de recibirlo. Deberían estar llegando el primer trimestre de 2024 a Latinoamérica“, afirmó Ahués en la conversación que tuvo con Matilda Svensson y Pato Cuevas.

Pese a las declaraciones del administrador de MaidenChile, aún no hay información oficial sobre un posible regreso de Iron Maiden a Chile, por lo que sus seguidores aún deben seguir esperando a cualquier novedad.

Hay que recordar que esta sería la décima vez de los metaleros en el país, luego de su última visita a tierras nacionales en octubre de 2019 con su última gira, The Legacy of the Beast.

El setlist que Iron Maiden tocaría en su gira

La banda de heavy metal fundada en 1975, actualmente está de gira con The Future Past Tour. Un grupo de presentaciones que inició el domingo 28 de mayo en Ljubljana, Eslovenia y que actualmente los tiene por Europa.

Este es el setlist de canciones que actualmente están interpretando y que, de concretarse, sería el mimso que tocarían en una eventual visita a Chile: