Ministra Orellana oficiará al CNTV por acusaciones de acoso en Gran Hermano

7 de Agosto de 2023

Las redes sociales se llenaron de críticas a la producción del programa por las decisiones que ha tomado, mientras la autoridad aseguró que analizará cómo apoyar a la denunciante.

Compartir

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a una situación vivida este fin de semana en Gran Hermano Chile, luego que Coni Capelli revelara supuestas conductas de acoso de Sebastián Ramírez.

A través de Pluto TV, se pudo ver a la bailarina contando que “cuando me iba, (Ramírez) me perseguía. Venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar y él me encerraba, yo desnuda, y eso se ve muy fuerte afuera“.

Este hecho llegó hasta los oídos de Orellana, quien afirmó: “Vamos a oficiar al Consejo Nacional de Televisión al respecto”.

Gobierno reacciona a los dichos de Coni Capelli

“Lo determinamos hace un rato: vamos a tomar contacto con la producción del programa y con la posible víctima por si necesita asesoría”, reveló Antonia Orellana.

Asimismo, la ministra explicó que Chilevisión cuenta con responsabilidades respecto a lo que ocurre en Gran Hermano Chile: “Hay que recordar que no importa las modalidades contractuales. En último término, las personas que están en un reality son trabajadoras o trabajadores, por lo tanto, las empresas, sean productoras o canales a su cargo de la realización, tienen el deber de velar por el resguardo de los derechos de las personas que están en su interior“.

“Nuestro llamado es a la producción a velar por el resguardo de las integrantes y, en segundo lugar, vamos a analizar, dentro de lo que permite la ley, si podemos apoyar a quien denunció estos hechos“, sentenció la ministra de la Mujer y Equidad de Género en conversación con Cooperativa.

Audiencia indignada con las decisiones de Gran Hermano

Como es costumbre, los domingos son el día de la eliminación en Gran Hermano, donde uno de los participantes nominados debe abandonar la casa. Sin embargo, todo cambió gracias a la inesperada renuncia de Sebastián Ramírez, quien era uno de los concursantes en peligro de irse.

Tras horas de programa, los seguidores del reality esperaban que se revelara a la nueva eliminada, pero eso no sucedió. Los animadores del programa, casi a la 1 de la mañana, explicaron que el anuncio se suspendió para este lunes 7 de agosto, lo que desató la molestia de la audiencia.

No es primera vez que los televidentes se expresan en contra de la producción del reality. Esto también ocurrió antes con la “renuncia” Lucas, los favoritismos que acusan algunos participantes, los dudosos dichos de Bambino a Alessia y otras irregularidades dentro del programa.

El público más maltratado de Latinoamérica:



– Lo basurearon por el tema complot

– Engañado con salida de Lucas

– Le cambian la placa a última hora

– Lo engañan con la gala de eliminación.#GranHermanoChile #granhermanoChv



pic.twitter.com/J674iNt5NJ — ComentandoTele (@_ComentandoTele) August 7, 2023

Cosas que la producción debería tener en pauta para esta edición y que todos queremos (Fuera de la eliminación de Viviana que debería ir si o si) #granhermanoChv #GranHermanoChile pic.twitter.com/muK06InJ45 August 6, 2023

🔴 PRODUCCIÓN DIRIGIENDO EL PROGRAMA DESDE JÚPITER: DESCONEXIÓN CON EL PÚBLICO ES TOTAL.



ELIMINACIÓN PASA PARA LA GALA DEL LUNES #GranHermanoCHV



Y si por ese "respeto al público" no dejaron sin efecto la placa para que la gente no perdiera la plata, los votos de Sebastián… pic.twitter.com/0r42yue45u — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 7, 2023

Siendo las 12:43, recién nos avisan que la eliminación se posterga para mañana, son unos chuchetumare, buenas noches 🌙 #GranHermanoChile #GranHermanoCHV — Macarena Andrea LB 🍔 (@MacarenandreaLB) August 7, 2023