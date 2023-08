VIDEO – Coni Capelli revela las violentas actitudes de Sebastián Ramírez en Gran Hermano

7 de Agosto de 2023

El relato de la bailarina ocurrió luego de la renuncia de Sebastián al reality show de Chilevisión.

Durante este fin de semana, Coni Capelli confesó algunas situaciones que vivió durante su relación con Sebastián Ramírez al interior de la casa de Gran Hermano.

La íntima conversación la tuvo con el nuevo participante, Raimundo Cerda, a quien le reveló hechos que no fueron transmitidos en televisión.

La bailarina hizo su desahogo luego que el conocido chico reality concretara su renuncia el pasado sábado, retirándose de la casa durante esa misma jornada.

“Cuando veía que él se estaba exaltando, yo me iba, y para él era peor, y yo me iba para que las cosas (se calmaran)“, afirmó la bailarina, algo que fue compartido por Rai, quien indicó que “siempre lo mejor es eso, porque cuando te quedas ahí, no paras nunca“.

Por su parte, la bailarina continúo relatando: “Entonces, ¿qué hacía Seba? Algo que también hacía mi ex, cuando yo me iba, me perseguía, y es lo peor… Yo me venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte“.

Lo que Gran Hermano no mostró

Durante esta conversación con Raimundo en Gran Hermano, Constanza Capelli se refirió a un hecho en particular con Sebastián Ramírez que no se mostró en la transmisión y que los seguidores desconocían.

“Me iba a duchar, y él me encerraba, yo (estando) desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, confesó.

En ese momento, la transmisión de Pluto TV se cortó, por lo que los seguidores del reality solo se quedaron con esa información sobre los malos tratos de Sebastián a Coni en Gran Hermano.

Sin embargo, minutos antes del corte se escuchó decir a la bailarina que “hubo un acercamiento con las cabras que fue real. Una sensación de mujeres, porque sé que entre los hombres se apañan, pero hubo discusiones con Seba que fueron muy fuertes, muy fuertes“.