Qué dijo el Ministerio de la Mujer sobre la querella contra Cristián Campos

27 de Marzo de 2024

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a la acusación por abuso sexual infantil contra el actor y recalcó que "estamos comprometidos con erradicar el abuso sexual infantil".

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó la querella interpuesta por la Fundación Para la Confianza en contra del actor Cristián Campos, a quien acusan de abuso sexual infantil en contra Rafaella di Girolamo, hija de su ex pareja, Claudia di Girolamo.

“Sabemos el importante paso que está dando Raffaella y le entregamos todo nuestro apoyo humano y legal. Sabemos que el abuso puede dejar huellas traumáticas muy importantes tanto en quienes lo han sufrido como en sus familias. Sin embargo, también sabemos que es posible salir adelante, especialmente cuando las personas cercanas los apoyan”, expuso la Fundación Para la Confianza por medio de un comunicado.

¿Qué dijeron desde el Ministerio de la Mujer?

Ante esta situación, la ministra Antonia Orellana partió diciendo: “Llamamos, en primer lugar, a tratar con respeto situaciones de abuso, en especial sexual infantil. Como han dicho activistas e innumerables expertos, las víctimas tienen derecho al tiempo para poder develar situaciones tan traumáticas”.

En ese sentido, la secretaria de Estado recalcó que el abuso sexual infantil es imprescriptible desde el 2019. Es por esta razón, que “no tiene plazo en el cual no se pueda poner la denuncia”. No obstante, dicha norma rige desde ese año en adelante, por lo cual no favorece a este caso en particular.

Sin embargo, Antonia Orellana sostuvo que desde el Gobierno se encuentran trabajando para avanzar en esta línea y “garantizar el derecho al tiempo de las víctimas ante tan grave vulneración“.

En este contexto, la titular de la Mujer aseguró: “Estamos comprometidos con erradicar el abuso sexual infantil“, según consignó CNN Chile.

A lo que agregó: ” Creemos que la educación es una herramienta poderosa para eso y vamos a seguir trabajando para garantizar, tal como hemos dicho, el derecho al tiempo de las víctimas”, cerró.

Cristián Campos se casó con Claudia di Girolamo en 1984 y luego de tener dos hijos, se separaron en 1996.