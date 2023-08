“Me dejó mal con la gente”: Francisco respondió a las acusaciones de Maite tras salir de Gran Hermano

12 de Agosto de 2023

Hace unas semanas, la joven ex participante del reality se refirió a comentarios "hostiles" y comportamientos cuestionables del denominado "papá Lulo".

Compartir

Francisco Arenas se refirió por primera vez a las acusaciones que hizo Maite Philipps hace algunas semanas, durante una entrevista en el programa Zona de Estrellas, una vez que abandonó Gran Hermano.

El pasado 21 de julio, la joven aseguró que el denominado “papá Lulo” realizó comentarios machistas en el encierro y deslizó posibles episodios de acoso.

“Encuentro que su manera de hablar es súper hostil, tiene una forma que no me gusta para nada”, dijo la ex participante del reality show, agregando que “tiene unas salidas medias extrañas“.

Al respecto, recordó que las primeras semanas en la casa, “las niñas se sentían incómodas. La Estefi se me acercó y me dijo que Francisco la miraba mucho…“.

“Malinterpretó algunas cosas”

En el mismo programa de Zona Latina, Francisco tuvo la oportunidad de responder a las declaraciones de Maite, una vez fuera de Gran Hermano.

Al respecto, señaló que “a lo mejor ella malinterpretó algunas cosas, pero nunca fue con intenciones de nada extraño. Yo sé como soy, y estoy claro. Estoy hablando con el corazón. Yo tengo hijas mujeres“.

En cuanto a los comentarios inapropiados, aseveró que “cuando ella hizo la declaración, me dejó mal con la gente. No me atreví a aclararlo en ese momento”.

Sobre el comentario que le dedicó a Fran Maira -“cuando habla, eso le quita lo guapa”-, precisó que lo dijo “porque sentía que se refería muy vulgarmente a las partes íntimas. Nunca fue con mala intención. Después le pedí perdón, porque ella lo malinterpretó“.

Las disculpas de Maite

Hace unos días, Maite ofreció disculpas públicas por las declaraciones sobre Francisco en Gran Hermano, reconociendo que “mis palabras pudieron resultar hirientes para él y sus seguidores“.

Sobre esto, el integrante de la “Familia Lulo” dejó en claro que “no tengo rencor, nada, me dio pena cuando vi eso. Yo no soy de televisión, soy de corazón (…) Maite, no te preocupes, si tú piensas así de mí, yo sé lo que soy, estoy tranquilo. Esa es mi verdad. Para mí es un capítulo cerrado”.