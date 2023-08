VIDEO – El emotivo llamado de Francisco para frenar el bullying contra eliminados de Gran Hermano

2 de Agosto de 2023

“Analizando la situación, todos tenemos derecho a perdón. Las personas que salieron de la casa también tienen sentimientos, igual que sus hijos, sus papás, sus hermanos y muchas veces con esos comentarios que hacemos los dañamos”, sentenció.

Francisco Arenas, el querido Papá Lulo de Gran Hermano, realizó una extensa transmisión en redes sociales para referirse a la dura situación de acoso y bullying que han enfrentado los eliminados del reality de Chilevisión.

“Creo que una palabra muchas veces cambia las cosas. Me he sentido un poco triste, porque me he dado cuenta de que ellos deben estar sufriendo, deben estar sintiéndose mal”, indicó el camionero.

Ante esto, Francisco aprovechó para “pedirles que perdonen a todos los que hemos cometido errores, incluso a ellos. No por una mala palabra dicha, juzguemos a las personas. En la vida todos tenemos derecho a ser perdonados y cometer errores”.

Esto emocionó a Papá Lulo, quien reconoció que “siento mucha pena con lo que está pasando con ellos. Aunque yo sea Papi Lulo, en este momento estoy hablando desde mi corazón y me siento apenado por eso”.

“Creo que muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Creo que cada persona tiene su virtud y su defecto, como los tengo yo. No hagamos de esto sufrir a las personas. Podrían ser tu padre, podrían ser tu hijo, podrían ser tu hermano”, dejó en claro.

En esta línea, el propio Francisco hizo una autocrítica sobre su paso por Gran Hermano, señalando que “me levanté en la mañana pensando en eso, y eso me hace sentir un poco triste. Uno puede ver el programa, pero nadie sabe lo que puede pasar en la casa. Yo también cometí errores, como cuando me fui y no me despedí de algunas personas, porque son reacciones espontáneas”.

