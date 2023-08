VIDEO – ¿Ingresará a Gran Hermano?: Pailita se confiesa sobre la posibilidad de entrar a un reality

14 de Agosto de 2023

El cantante además habló nuevamente sobre las menciones de su ex pareja en el reality show.

Compartir

El artista nacional Carlos Javier Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, este domingo tuvo una cercana entrevista donde le hicieron preguntas relacionadas a la televisión. Fue el periodista Diego González, quien aprovechó la instancia para consultarle específicamente sobre el reality Gran Hermano.

La conversación que quedó registrada en un video en redes sociales, rápidamente se llenó de reacciones por las inesperadas respuestas del puntarenense.

¿Entraría Pailita a la casa de Gran Hermano?

En el clip de Tiktok, se puede ver a ambos jugando con una pelota de fútbol, cuando el periodista le pregunta: “¿Has visto tele últimamente?”. Lo que desató las risas de los presentes y del intérprete de Ultra Solo, quienes ya sabían a qué apuntaba su duda.

“Te quería preguntar si has visto el reality”, lanzó el camarógrafo.

A lo que Pailita respondió: “No, ni siquiera he visto tele. Pero me lo sé completo porque me sale en Tiktok, ahí sé por dónde va la cosa”.

“¿Te meterías en el reality?“, le preguntó inmediatamente Diego González al cantante de 23 años, luego de decirle que en momentos ha sido mencionado dentro de la casa estudio, haciendo referencia a su ex pareja Skarleth Labra.

“Yo como que no sé… No, ni cagan… Tener como diez cámaras todo el día, las 24/7 debe sentirse incómodo”, respondió tajante Pailita.

Pailita habla sobre su ex

En la conversación, el entrevistador le preguntó si sabía sobre algunos dichos de una de las participantes dentro del programa de Chilevisión, a lo que el artista nacional aseguró que “es algo normal, si igual le preguntan”.

Esto, ya que en varias ocasiones le han preguntado a Skarleth por su antigua relación, e incluso ha tenido varios desencuentros con la Pincoya, quien le saca el tema constantemente. Además, se han hecho referencias a su nombre, ya que constantemente suenan sus canciones en las fiestas de Gran Hermano cada viernes.