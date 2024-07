VIDEOS – Las dos participantes que se salvaron de la placa de eliminación en Gran Hermano

26 de Julio de 2024

Esto se definió gracias a la Prueba de Salvación y a la decisión de los líderes de la semana.

Compartir

Una nueva noche de salvación se vivió en Gran Hermano, donde dos participantes lograron salvarse de la placa de eliminación. Una de ellas fue gracias a la Prueba de Salvación y la segunda por decisión de los líderes de esta semana, Felipe y Antonia.

En primera instancia se llevó a cabo un desafío donde Chama, Yuyuniz Navas, Michelle Carvalho, Karina Jerez y Camila Andrade se enfrentaron en un duelo donde el ingenio era la pieza clave para poder vencer.

La prueba consistía en cinco estructuras con cinco fichas de diferentes colores y el objetivo era ordenar las fichas de color en cinco columnas. Ante esto, fue Chama quien logró vencer a sus compañeras, salir de la placa de eliminación y asegurar una semana más en Gran Hermano.

“No pensé que iba a ganar. Me concentré en esta prueba y en dar lo mejor de mí. Siempre que me enfoco en dar lo mejor, lo hago. Tengo mucha motivación afuera, mi familia, mis amigas que me apoyan. Se lo dedico a mi mejor amiga que está embarazada”, dijo, contenta.

Posterior a esto, Diana Bolocco le pidió a Antonia y Felipe, los líderes de la semana, que dieran a conocer el nombre de la persona que sacarían de la placa. Como ambos tenían candidatos, terminaron tomando la decisión al cachipún.

Al volver al living, y sin mayor preámbulo, anunciaron que Yuyuniz Navas sería la participante que salvarían para que continuara una semana más en la casa. “No estaba esperando nada“, aseguró, tomando en cuenta que Antonia es su hija.

De esta forma, Yuyuniz y Chama fueron las participantes que salieron de placa y aseguraron una semana más en Gran Hermano.