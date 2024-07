VIDEO – A horas de su llegada: Guarén perdió en prueba invidual y quedó nominada en ¿Ganar o Servir?

26 de Julio de 2024

Pese al conflicto que tienen, Fran Maira estuvo en todo momento apoyando a su ex amiga, pero no fue suficiente.

La séptima prueba individual femenina fue uno de los momentos que marcó el capítulo de este jueves de ¿Ganar o Servir?, la que dejó a Guarén como la primera nominada de la semana.

En la prueba, que consistió en pasar por una ratonera, recoger argollas y encestarlas, la delantera la tomó Julia por larga distancia, pero pronto Faloon la alcanzó. Luego de caer al agua para recoger su tercera argolla, la ex Yingo, a pesar de su lesión, logró superar a la brasileña y se convirtió en la ganadora.

“No me gusta excusarme, tenía el dolor constante, pero cuando compites y tienes la adrenalina, se te olvida todo“, comentó Faloon tras su triunfo, que le dio la inmunidad. Además, por ser la Sirvienta de mejor desempeño, escogió a Fran Maira para tomar su puesto como Señora.

En tanto, las dos peores, Blue Mary y Guarén, lucharon hasta el final para ver quién encestaba primero las argollas. Pese a que Fran apoyó a su ex amiga gritando por ella hasta el final, la locutora de radio terminó antes.

Con eso, Guarén se convirtió en la primera nominada de la semana en ¿Ganar o Servir?. “Me había rendido, me frustré porque siempre he sido mala para la puntería. Si no fuera por mi comadre que me gritaba, no habría seguido. Su voz me motivaba, realmente fue un apoyo y me motivó a seguir la prueba”, confesó Guarén sobre el apoyo de Maira.

Entristecida por el resultado, Fran comentó, algo emocionada, que “ella sabe que estoy enojada con ella, pero el amor que siento por ella no se olvida de un día para el otro. Yo a ella la amo, verla mal me da pena, y la quiero ver bien“, reconoció la ex Gran Hermano.